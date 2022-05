Spelers melden doorgebrande RTX 3090-videokaarten bij mmorpg New World

Diverse spelers van de bèta van de aanstaande mmorpg New World melden dat hun RTX 3090 crasht of doorbrandt bij het spelen van de game. Ook spelers met andere videokaarten melden een extreem hoge gpu-belasting, tot honderd procent, tijdens het inloggen en in de queue.

Spelers met RTX 3090-kaarten melden op Reddit en Twitter problemen met hun videokaarten tijdens het laden van de game. Zo zegt Twitch-streamer Sean 'Gladd' Gallagher dat zijn EVGA 3090 doorgebrand is tijdens het inloggen. Andere spelers zeggen dat hun videokaart vastloopt, dat hun display uitgaat en dat ze na een reset geen beeld meer hebben. Op Reddit lijken vooral EVGA 3090-kaarten te crashen door het probleem, al zijn dit niet de enige kaarten die problemen hebben met oververhitting en extreme stroompieken.

Op het forum van New World merkt een speler op dat het spel in het loginscherm en in de queue honderd procent van de rekenkracht van de gpu eist. Deze speler gebruikt een AMD RX 580. Spelers met een GTX 1060, RTX 2060 of een RX 5700 melden een soortgelijk probleem. Een ander meldt dat twee EVGA RTX 3090-kaarten zijn doorgebrand tijdens het laden van New World. Op zijn oude GTX 980 ervaart hij geen problemen.

Een communitymanager van New World zegt in een reactie op het forum dat het probleem veroorzaakt wordt door spelers die de instellingen van hun driver overschrijven, bijvoorbeeld via Nvidia Control Panel, waarbij ze 'vertical sync' uitzetten. Hij stelt voor dat spelers de optie 'gebruik instellingen van de 3d-applicatie' aanvinken. Hij voegt daaraan toe dat de ontwikkelaars van New World werken aan een permanentere fix, al kan het even duren voordat deze wordt doorgevoerd. Verschillende spelers reageren op zijn post met de opmerking dat deze optie aanvinken bij hen het probleem niet oplost.

De makers van New World, Amazon Game Studios en EVGA hebben nog geen officiële reactie gegeven. In februari werd de game nog uitgesteld, omdat er nog gewerkt werd aan end-gamefeatures voor het spel. De bèta ging maandag live. Op Twitter zegt de ontwikkelaar wel hard te werken aan oplossingen voor serverproblemen en voor lange wachttijden bij het inloggen.