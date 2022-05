Amazon Games stelt mmo-game New World met een maand uit tot 28 september

Amazon Games stelt zijn komende mmo-game New World met een maand uit tot 28 september. Het spel stond aanvankelijk in de planning voor 31 augustus. Het bedrijf wil naar eigen zeggen extra tijd nemen om feedback op de besloten bèta te verwerken.

Het ontwikkelteam van New World laat op Twitter weten dat het 'een aantal verbeteringen gaat aanbrengen' naar aanleiding van wat spelers zijn tegengekomen in de besloten bèta, die op maandag eindigde. "We nemen een aantal extra weken om bugs te verhelpen, de stabiliteit te verbeteren en de game af te werken", aldus de ontwikkelaar.

Amazon Games schrijft dat het 'geen makkelijke beslissing was' om de game opnieuw uit te stellen. "We weten dat dit niet de eerste keer is dat we de releasedatum veranderen in ons streven naar kwaliteit, en dat het teleurstellend kan zijn om wat langer te wachten. Maar we willen ervoor zorgen dat we de best mogelijke game afleveren bij release."

Dit is de vierde keer dat New World wordt uitgesteld. De game werd in 2019 aangekondigd en Amazon meldde in december van dat jaar dat het spel in mei 2020 zou verschijnen, maar de releasedatum is verschillende keren opgeschoven. De ontwikkelaar stelde bij die voorgaande uitstellen bijvoorbeeld dat het feedback uit de alfaversie van het spel wilde verwerken en nog wilde werken aan content voor de end-game van de mmorpg.

Amazon Studios hield tussen 20 juli en 2 augustus nog een laatste besloten bèta, die goed werd gespeeld. Volgens Amazon hebben ruim een miljoen mensen de testversie gespeeld, die gezamenlijk goed waren voor meer dan 16 miljoen uren aan speeltijd. De bètaversie kampte ook met enkele technische problemen, waaronder een opmerkelijk probleem waardoor enkele RTX 3090-videokaarten van enkele spelers doorbrandden door het spelen van de game. De ontwikkelaar van New World bracht hiervoor binnen 24 uur een patch uit die de de framerate in de menu's beperkte en daarmee deze crashes zou oplossen. Het betrof zeker 30 doorgebrande RTX 3090-gpu's van EVGA, die allemaal vervangen worden door de fabrikant.