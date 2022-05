EVGA meldt 30 doorgebrande RTX 3090's door New World-bèta

EVGA heeft in de afgelopen dagen dertig rma -aanvragen gehad voor kapotte RTX 3090-videokaarten na het spelen van de game New World. De Amerikaanse fabrikant geeft getroffen gamers een nieuwe kaart en gaat onderzoeken hoe de kaarten konden doorbranden.

De bètaversie van New World, een game van Amazon Game Studios, ging maandag online. Al snel kwamen er meldingen dat de game in de menustructuur, tijdens het inloggen en in de wachtrij, crashte en daarbij soms zelfs hardware beschadigde. Binnen 24 uur bracht de gameontwikkelaar een patch uit die de framerate in de menu's beperkte en de hieraan gelieerde crashes oploste.

Vooral EVGA-videokaarten met een GeForce RTX 3090-gpu leken slachtoffer te worden van het probleem. In sommige gevallen grepen de ingebouwde beveiligingsmechanismes op tijd in door de kaart uit te schakelen, maar in enkele tientallen gevallen gebeurde dat om onbekende redenen niet en brandde de videokaart door. Een woordvoerder van EVGA geeft in een gesprek met Tweakers aan niet substantieel meer gevallen te verwachten dan de dertig waar het nu van weet, omdat gamers van wie een RTX 3090 sneuvelt, dat vermoedelijk vrijwel direct zullen melden.

EVGA heeft het probleem zelf nog niet kunnen reproduceren, omdat het scenario waarin de problemen zich voordeden, sinds de uitgebrachte patch niet meer beschikbaar is. Volgende week verwacht de fabrikant de eerste defect geraakte kaarten te ontvangen en die te kunnen analyseren, om zo de technische oorzaak van het hardwarefalen te achterhalen. Dat de fabrikant oververtegenwoordigd lijkt in de meldingen, wijt EVGA aan zijn zeer hoge marktaandeel bij specifiek de RTX 3090-gpu. Op het forum van New World worden mondjesmaat andere doorgebrande kaarten gemeld, waaronder ook Radeons.

YouTuber Buildzoid, bekend van zijn uitgebreide pcb-analyses, speculeert in een video dat de stroomlimiet van de volledige kaart niet altijd actief werd doordat het probleem zich in een van de kleinere rails bevond. De Vcore-vrm van bijvoorbeeld de EVGA RTX 3090 FTW3 Ultra is dusdanig krachtig dat de stroomlimiet van de kaart bereikt zou worden ver voordat de powerstages overbelast raken. De rails voor geheugen (Vmem) en onder andere caches (Msvdd), die uit veel minder fasen bestaan, zouden wel kunnen falen voordat de stroomlimiet van de complete kaart wordt bereikt. Igor's Lab zegt echter te weten dat niet de vrm, maar de chip voor de aansturing van de fans een centrale rol speelt bij het probleem.

De fabrikant kon tegen Tweakers nog niet zeggen of een van deze verklaringen klopt. Daarvoor wacht EVGA de pcb-analyse van defecte kaarten af. Hoe dan ook kunnen getroffen consumenten een snelle afhandeling van de rma-verzoeken verwachten, verzekert de woordvoerder. De doorgebrande videokaarten vallen binnen de garantie en zullen worden omgeruild voor nieuwe exemplaren.