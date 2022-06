EVGA-gamingmuizen met pollingsnelheid tot 8000Hz zijn te koop vanaf 65 euro

EVGA brengt drie gamingmuizen uit: de X Series X15, X17 en X20. De muizen hebben een pollingsnelheid tot 8000Hz, hebben een responstijd van 0,125ms en zijn voorzien van drie sensoren en een 32-bit Arm Cortex-M33-core.

EVGA legt in een productaankondiging uit dat de X17 en zijn draadloze broer, de X20, voorzien zijn van een optische Pixart 3345-sensor, aangevuld door twee LOD-sensors die de hoogte meten vanaf de ondergrond. Deze zijn tot maximaal 3mm van de ondergrond accuraat. De X15 is voorzien van alleen een Pixart 3389. De muizen werden in februari aangekondigd en zijn nu verkrijgbaar.

De drie muizen hebben een instelbare resolutie van maximaal 16000dpi, De X15 en X17 hebben een pollingsnelheid van maximaal 8000Hz en een responstijd van 0,125ms. Daarmee zijn ze vergelijkbaar met de in januari aangekondigde Razer Viper 8KHz. Ook wat prijs betreft komen de muizen overeen, al biedt EVGA voor Elite Members een korting van ongeveer 40 euro.

De draadloze X20 heeft een pollingsnelheid van 1000Hz en is voorzien van een 900mAh-accu waarmee volgens EVGA een gebruik tot 60 uur zonder rgb of 24 uur met rgb mogelijk is. De X20 verbindt via 2,4GHz-wifi, bluetooth of met een bijgeleverde USB-kabel.

De drie muizen lijken erg op elkaar, al zijn er subtiele verschillen. Behalve dat de X15 minder sensors heeft, heeft deze meer knoppen en een andere main switch van LK Optical. Ook is deze iets kleiner dan de andere twee. Het gewicht van de muis noemt EVGA niet.

De X17 en X20 zijn iets groter, maar hebben minder knoppen en een main switch van Omron. De drie muizen zijn allemaal voorzien van rgb en hebben instelbare profielen voor het instellen van de resolutie. De rgb-verlichting en dpi kunnen ingesteld worden via de bijgeleverde software.

De X17 wordt geleverd met een aantal gewichtjes, waardoor tot 25 gram gewicht kan worden toegevoegd aan de muis. EVGA probeert zich met die muis vooral te richten op fps-gamers. De X15 noemt het de mmo-muis vanwege alle extra knoppen op de zijkant. Deze zijn allemaal programmeerbaar.

X15 (bedraad) X17 (bedraad) X20 (draadloos) Optische sensor Pixart 3389 Pixart 3345 Pixart 3345 aanvullende sensor Lift-off Distance detection (LOD) Lift-off Distance detection (LOD) Maximum dpi 16.000 16.000 16.000 Pollingsnelheid 8000Hz 8000Hz 1000Hz Trackingsnelheid 400ips 400ips 400ips Acceleratie 50g 50g 40g Main switch LK Optical 70 miljoen clicks Omron 50 miljoen clicks Omron 60 miljoen clicks Aantal knoppen 20 10 10 Profielen 5 5 5 Afmetingen 42,7 mm x 123,5mm x 71,7mm 44,52mm x 122,71mm x 70,27mm 44,52mm x 122,71mm x 70,27mm Gewicht ? 103-128g 123g Prijs 88,32 euro 78,64 euro 128,25 euro

Naast muizen heeft EVGA een capturekaart aangekondigd voor gamers die hun gameplaybeelden willen vastleggen: de EVGA XR1 lite. Deze kaart maakt het mogelijk om tot 1080p60 op te nemen wanneer er op 4k60 gespeeld wordt. De kaart heeft via USB 3.0 ook de mogelijkheid om een dslr-camera aan te sluiten als webcam. De kaart neemt de beelden op in raw-formaat.