Muizen met hoge polling rates

Vanuit hun doelstelling om de beste gamingmuis te ontwikkelen, zochten fabrikanten de afgelopen decennia steeds naar manieren om de resolutie op te voeren van de sensor die onderin de muis is ingebouwd. Daarbij gaat het om het getal dat meestal groot op de verpakking staat vermeld, aangeduid in dpi (dots per inch). De waardes op de verpakkingen werden steeds hoger en inmiddels is het gangbaar dat een gamingmuis een maximale resolutie heeft van 20.000dpi. Het gebruik van die term is overigens niet geheel terecht. Wij hanteren daarom in de rest van dit artikel de eenheid cpi, dat staat voor counts per inch (zie kader).

Dpi versus cpi Dpi - dots per inch - is een begrip dat voor wat verwarring zorgt. Het wordt gebruikt om de resolutie van een afbeelding of printafdruk aan te geven; het staat voor het aantal beeldpunten of stippen dat kan worden afgebeeld of afgedrukt binnen een inch - omgerekend naar onze eenheden zo'n 2,5cm. Een muis werkt echter niet met beeldpunten. Sommige fabrikanten gebruiken daarom de aanduiding cpi, oftewel counts per inch. Dat getal geeft aan hoeveel keer een sensor informatie doorgeeft als je hem een inch beweegt. Omdat dpi niets zegt over de sensor (hooguit iets over hoe de computer de binnenkomende informatie vertaalt naar bewegingen op het scherm), houden wij hier de term cpi aan, ondanks dat dpi meer gangbaar is.

Het aantal cpi is sowieso niet waar we het in dit artikel over willen hebben. Waar er de laatste jaren vooral een cpi-race werd gehouden, lijken fabrikanten van gamingmuizen recentelijk een ander strijdperk te hebben gevonden. Dit jaar verschenen de eerste muizen op de markt met een flink hogere polling rate. Waar cpi betrekking heeft op de resolutie van de sensor, geeft de polling rate de frequentie aan waarmee de muis informatie doorgeeft aan de pc waarop hij is aangesloten. Traditioneel gezien is dat bij USB-muizen 125Hz, wat betekent dat de muis 125 keer per seconde informatie doorgeeft. Bij gamingmuizen is echter al geruime tijd een polling rate van 1000Hz gangbaar. In dit artikel bespreken we de eerste gamingmuizen met een nog veel hogere polling rate.

Razer bracht eerder dit jaar de Viper 8KHz op de markt. De naam van het apparaat geeft al aan dat de polling rate ervan is opgeschroefd tot 8000Hz. Corsair bracht kort daarna de Sabre RGB Pro op de markt, die ook een instelbare polling rate heeft. Net als bij de Viper 8KHz kun je die rate opvoeren tot maximaal 8000Hz. Dat roept vragen op: wat is het nut van een hogere polling rate en wat merk je ervan in de praktijk?