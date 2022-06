Round-up ultralight gamingmuizen

Laten we Bob Dylan er eens bijhalen: tijden veranderen. Zo'n vijftien jaar geleden werden de betere gamingmuizen geleverd met een doosje extra gewichtjes. We hebben nog een Logitech G5 liggen met onderin een houder waarin acht gewichtjes kunnen worden geplaatst. Daarmee kan de muis van maximaal 36 gram extra gewicht worden voorzien. Modeverschijnselen kunnen echter volledig omslaan en inmiddels maken gekende fabrikanten van gamingmuizen geen extra zware, maar juist extra lichte muizen. Ook de minder bekende fabrikanten doen mee aan de rage. In rap tempo verschijnen nieuwe muizen die zich onderscheiden door een zeer laag gewicht, de zogenaamde ultralights. Je kent de plaatjes inmiddels vast wel: een muis met een behuizing die van allerlei gaten is voorzien waar in de meeste gevallen felle rgb-verlichting doorheen schijnt.

De vraag is uiteraard of het de moeite loont in een dergelijke lichte muis te investeren en welke van de vele nieuwe modellen het beste bevalt. In deze test leggen we tien modellen naast elkaar, van bekende merken als Logitech, Razer en SteelSeries en van minder voor de hand liggende fabrikanten als MSI, Glorious en Xtrfy. De enige eis die we bij het selecteren van de muizen hebben gesteld, betreft het gewicht. Met wat naleeswerk in de specs van dergelijke ultralights kwamen we op een bovengrens van 75 gram uit. Daarbij moet gezegd dat de fabrikanten een klein beetje smokkelen. Bij het wegen van de muizen gaan ze uit van het gewicht zonder snoer, terwijl de meeste muizen in deze categorie juist van een snoer zijn voorzien. Voor de liefhebbers zijn er echter ook draadloze modellen die je als ultralight kunt aanmerken.

De muizen in de test lijken sterk op elkaar en dat is best logisch. Het zijn allemaal muizen zonder al te veel luxe. Extra knoppen of andere voorzieningen zouden een muis immers zwaarder maken. De tien muizen zijn daardoor erg overzichtelijk: ze hebben allemaal de twee standaardmuisknoppen, een muiswiel en twee knoppen bij de duim. Dat is het doorgaans wel. Een aantal muizen heeft nog een zesde knop, waarmee je meestal de cpi-waarde in kunt stellen.

Dpi versus cpi Dpi - dots per inch - is een begrip dat voor wat verwarring zorgt. Het wordt gebruikt om de resolutie van een afbeelding of printafdruk aan te geven en staat voor het aantal beeldpunten of stippen dat kan worden afgebeeld of afgedrukt binnen een inch - omgerekend naar onze eenheden zo'n 2,5cm. Een muis werkt echter niet met beeldpunten. Sommige fabrikanten gebruiken daarom de aanduiding cpi, oftewel counts per inch. Dat getal geeft aan hoeveel keer een sensor informatie doorgeeft als je hem een inch beweegt. Omdat dpi niets zegt over de sensor (hooguit iets over hoe de computer de binnenkomende informatie vertaalt naar bewegingen op het scherm), houden wij hier de term cpi aan, ondanks dat dpi meer gangbaar is.

Het meest opvallend is echter de behuizing van de muizen, en dan vooral bij de modellen waarbij de behuizing van een hele serie gaten is voorzien. Het is de meest opvallende gewichtbesparende ingreep, maar ook de meest omstreden. Bij een muis met zoveel gaten blijft het inwendige immers onbeschermd. Stof, vuil en vocht hebben vrij spel en kunnen het binnenste van de muis bereiken, met als risico dat ze de werking ervan beïnvloeden. Een beetje stof zal de elektronica waarschijnlijk niet hinderen, maar vocht kan uiteraard wel schadelijk zijn. Het is de reden waarom Cooler Master de printplaat in de MM710 heeft voorzien van een waterbestendige coating.

Het is niet de enige fabrikant die maatregelen heeft getroffen. Zo hebben Roccat en Trust wel gaten in de behuizing gemaakt, maar ook een volledig gesloten beschermende laag aangebracht. Bij Trust zit die onder de gaten, bij Roccat erboven. Bovendien heeft lang niet elke fabrikant voor een behuizing vol gaten gekozen. De muizen van Logitech, MSI en Razer hebben gewoon een gesloten behuizing, maar voldoen desondanks aan de gewichtseis. Sterker, uitgerekend de muizen van MSI en Logitech zijn de twee draadloze modellen in de test, wat wil zeggen dat de fabrikanten de daarvoor relevante elektronica hebben ingebouwd.