Logitech heeft met zijn MX Mechanical-toetsenborden een mechanische versie van zijn MX Keys uitgebracht. Net als de G915 en G815 van een paar jaar geleden zijn de MX Mechanical-toetsenborden zogeheten lowprofiletoetsenborden. Dat moet het gevoel van mechanische toetsenborden geven, maar zonder het hoge profiel dat daarbij hoort en zonder de ongemakkelijke hoek van de polsen die daarmee soms gepaard gaat. Met andere woorden: met de MX Mechanical zou je geen last van je polsen of pezen moeten krijgen, geen losse polssteun nodig hebben en wel genieten van de aanslag van mechanische switches. Logitech levert overigens wel een optionele polssteun, maar met een hoogte van ongeveer 26-27 millimeter is het toetsenbord aanzienlijk lager dan reguliere mechanische toetsenborden en is die noodzaak er veel minder.

Logitech heeft uiteraard diverse varianten voor verschillende markten in de schappen liggen. Zo kun je verschillende indelingen als qwerty en azerty kopen, maar er zijn ook ISO- en ANSI-varianten. In Nederland en België worden de ISO-varianten gevoerd, met grote Enter-toets dus. Bovendien heeft Logitech nog twee fundamenteel verschillende versies: een fullsizetoetsenbord met 111 toetsen en een Mini-versie: een 75%-toetsenbord met 84 toetsen. Die zijn beide weer leverbaar met diverse switches, waarover straks meer, en kosten respectievelijk ongeveer 165 en 145 euro voor de qwertyversies.

Als extraatje hebben we de MX Master 3S, de muis die de MX Master 3 opvolgt, kort getest en vergeleken met zijn directe voorganger. De muis moet ongeveer 115 euro kosten.