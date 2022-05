Logitech brengt draadloze MX Master 3S-muis en MX Mechanical-toetsenborden uit

Logitech introduceert een nieuwe versie van zijn MX Master-muis. De MX Master 3S heeft volgens de fabrikant stillere muisknoppen en een nieuwe sensor. Logitech komt ook met twee mechanische MX Mechanical-toetsenborden met lowprofileswitches.

Logitech voorziet de MX Master 3S onder meer van een nieuwe optische sensor van 8000dpi, waar de huidige MX Master 3 nog een 4000dpi-sensor had. De sensor werkt volgens Logitech ook op glazen oppervlakken. De fabrikant claimt verder dat de muisknoppen van de 3S 'tot 90 procent' stiller zijn dan die van zijn voorganger. De MX Master 3S behoudt verder wel het ontwerp van de MX Master 3 uit 2019. Ook het MagSpeed-scrolwiel blijft hetzelfde.

De muis werkt weer draadloos via bluetooth of Logitechs meegeleverde Bolt-ontvanger. De MX Master 3S gaat volgens Logitech net als zijn voorganger tot zeventig dagen mee op een volle accu, afhankelijk van het gebruik. Opladen gaat via USB-C en de muis moet drie uur meegaan na een minuut aan de lader.

De MX Master 3S is momenteel al leverbaar via Logitech en krijgt een adviesprijs van 130 euro. De muis komt beschikbaar in het zwart en wit. De muis is compatibel met Windows, macOS, iPadOS, ChromeOS en Linux.

Logitech MX Mechanical-toetsenborden met lowprofileswitches

Logitech komt ook met nieuwe draadloze mechanische toetsenborden. De MX Mechanical-serie is gericht op productiviteit en komt beschikbaar naast de huidige MX Keys-toetsenborden met scissorswitches. Logitech introduceert onder meer een fullsize MX Mechanical en een MX Mechanical Mini met 65%-lay-out. De fabrikant maakt gebruik van de Choc V2-lowprofileswitches van Kailh, die beschikbaar zijn in tactile, clicky en lineaire varianten.

De toetsenborden worden geleverd met een combinatie van zwarte en grijze keycaps en krijgen witte leds voor verlichting. Beide varianten zijn draadloos via bluetooth of Logitech Bolt en gaan volgens de fabrikant tot vijftien dagen mee op een volle accu wanneer de leds zijn ingeschakeld. De accuduur zou tien maanden bedragen met de verlichting uitgeschakeld. Opladen gaat weer via USB-C. De toetsenborden kunnen daarnaast worden ingesteld via de Logi Options+-software, waarmee onder andere knoppen aangepast kunnen worden en verlichtingseffecten ingesteld kunnen worden.

De Logitech MX Mechaincal-serie zijn vanaf 24 mei leverbaar. De MX Mechanical krijgt daarbij een adviesprijs van 180 euro, terwijl de Mini-variant 160 euro kost. De toetsenborden zijn compatibel met Windows, macOS, iPadOS, ChromeOS, Linux, Android en iOS.