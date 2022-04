Logitech brengt mechanisch 75%-toetsenbord POP en muis op de markt

Logitech brengt de POP Keys op de markt, een draadloos mechanisch 75%-toetsenbord met aparte en verwisselbare emoji-knoppen. Er verschijnt ook een bijbehorende POP Mouse en een muismat in twee verschillende maten.

Logitech brengt zowel de POP Keys als de POP Mouse in drie kleuren op de markt; geel-zwart, wit met geel- en paarstinten, en met rozetinten. Het toetsenbord en de muis verschijnen deze maand op de Europese markt. In andere werelddelen waren ze al eerder te koop. Bij het toetsenbord gaat het om een draadloos mechanisch 75%-toetsenbord dat wel een extra rij toetsen aan de rechterkant heeft. Het zijn vijf speciale emoji-toetsen. Alle toetsen zijn uiteraard te verwisselen, maar bij de bovenste vier van deze emoji-toetsen is dat zelfs uitdrukkelijk de bedoeling. Naast de vier toetsen die op het bord zitten, levert Logitech vier extra toetsen mee, voorzien van andere emoji's. Gebruikers kunnen zo hun toetsenbord personaliseren. De onderste van de vijf extra toetsen dient bovendien om een emoji-snelmenu op te roepen.

De POP Keys is een mechanisch toetsenbord en de switches die Logitech gebruikt zijn van eigen makelij, maar volgens de fabrikant vergelijkbaar met bruine Cherry-switches. Het bedrijf heeft voor bruin gekozen omdat daarmee makkelijk de overstap gemaakt kan worden van een niet-mechanisch naar mechanisch toetsenbord, denkt Logitech. Dat maakt ook gelijk duidelijk wie Logitech met het toetsenbord hoopt te bereiken: jongeren, die met de POP Keys wellicht hun eerste mechanische toetsenbord in huis halen. Niet alleen de extra emoji-toetsen moeten de jongeren aanspreken, maar ook de vormgeving. Met zijn ronde toetsen en flinke travel doet het toetsenbord enigszins denken aan ouderwetse typemachines. Als opvallend accent heeft de POP Keys een gouden Escape-toets.

Logitech levert de POP Keys met een Logi Bolt usb-ontvanger. Het toetsenbord weegt iets meer dan 800 gram en wordt van stroom voorzien door een meegeleverde AAA-batterij. De POP Keys heeft dus geen oplaadbare batterij, zoals de eveneens draadloze MX Keys. De batterij zou het bij gemiddeld gebruik drie jaar uit moeten houden.

De POP Keys is aan te sturen via de Options-software van Logitech. Daarmee kan de functie van een aantal knoppen naar believen aangepast worden. Standaard heeft Logitech al ruimte op het toetsenbord ingeruimd voor functies als screenshot en mute. Via de software kan voor elk willekeurig programma een profiel aangelegd worden en de software zorgt ervoor dat het juiste profiel geactiveerd wordt zodra dat programma actief wordt. Het levert bovendien al presets voor veel populaire programma's als Word en Photoshop. Logitech heeft nog geen plannen om extra setjes met emoji-toetsen te verkopen.

De POP Mouse is een kleine en lichte draadloze muis. Hij weegt 80 gram en wordt van stroom voorzien door een AA-batterij. Ook de POP Mouse is dus niet oplaadbaar. De batterij houdt het bij normaal gebruik twee jaar vol. De muis maakt verbinding via bluetooth. Logitech levert de muis echter zonder bluetooth-USB-dongle. De POP Mouse is uitgerust met twee stille knoppen en heeft bovendien een derde knop achter het muiswiel. De functie daarvan kan via de Options-software gekozen worden.

Verder levert Logitech twee verschillende muismatten in dezelfde kleuren als de POP Keys en POP Mouse. Er is een grote variant die onder zowel muis als toetsenbord past en een kleine variant die enkel onder de muis past. Beide varianten zijn waterafstotend. Alle vier de producten verschijnen deze maand op de markt. De POP Keys krijgt een adviesprijs van 99,99 euro, de POP Mouse kost 39,99 euro, de grote muismat kost 19,99 euro en de kleine 9,99 euro.