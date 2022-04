Logitech kondigt webcamlamp Litra Glow aan

Logitech brengt de Litra Glow op de markt. Dit is een lamp voor bovenop de rand van een beeldscherm, bedoeld om mensen die gebruik maken van een webcam beter te belichten. Het is het eerste product in de Logitech for Creators-serie.

De Litra Glow is een webcamlamp die op de bovenrand van een beeldscherm geplaatst kan worden. De belichting van de lamp kan naar keuze ingesteld worden. Achterop de lamp zitten vier knoppen, waarmee de helderheid en de kleurtemperatuur zijn aan te passen. De kleurtemperatuur kan tussen 3700 Kelvin en 5600 Kelvin ingesteld worden. De kleurtemperatuur is volgens Logitech zo gekozen dat de Litra Glow ook gebruikt kan worden als je lange uren voor een webcam maakt. Het moet voorkomen dat gebruikers zere ogen krijgen.

Achterop de lamp bevinden zich de aan-uitschakelaar en een USB-C-aansluiting. Die laatste voorziet de lamp van stroom. Als de de Litra Glow via USB-C op een computer aangesloten wordt, kan deze ook softwarematig bediend worden. Dat kan via de al bestaande Logitech G Hub-software. Dan kan niet alleen de waarde van helderheid en kleurtemperatuur ingesteld worden, maar kunnen de waardes ook vastgelegd worden in presets. Die presets kunnen vervolgens bediend worden via Logitech-producten met een G-knop. Dat zijn niet alleen bepaalde Logitech-toetsenborden, maar ook sommige hoofdtelefoons en microfoons van Logitech-merk Blue.

De Litra Glow is het eerste product in de Logitech for Creators-serie. Logitech zal daar meer producten in uitbrengen, zoals microfoons en webcams. Een webcam met ingebouwde verlichting staat niet op de planning. De Litra Glow verschijnt later deze maand in de winkel en krijgt een adviesprijs van 69 euro.