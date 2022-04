Logitech brengt MX Keys Mini-toetsenbord uit voor 109 euro

Logitech brengt de MX Keys Mini op de markt, een kleine versie van het bestaande MX Keys-toetsenbord. De kleine variant mist het blok met cijfertoetsen, maar heeft wel een emoji-knop en een knop om snel tekst in te spreken. De adviesprijs is gelijk aan die van de grote versie.

De MX Keys Mini is de tkl -variant van de Logitech MX Keys, die al geruime tijd op de markt is. De kleine variant is vanaf dinsdag leverbaar voor een adviesprijs van 109 euro. Net als de grotere versie is de MX Keys Mini een draadloos toetsenbord dat via bluetooth verbonden kan worden met computer of tablet. In tegenstelling tot de grote variant kan de MX Keys Mini ook overweg met Logi Bolt, het eigen draadloze protocol dat Logitech onlangs aankondigde. Logitech levert echter niet de daarvoor benodigde Logi Bolt-ontvanger bij de MX Keys Mini.

De MX Keys Mini heeft verder grotendeels dezelfde eigenschappen als de grote variant. Dat wil zeggen dat het dezelfde smart backlight control heeft. De verlichting van de toetsen past zich dus automatisch aan. De verlichting kan echter ook handmatig ingesteld of uitgeschakeld worden. Verder ondersteunt de MX Keys Mini flow cross computer control, een functie uit de meegeleverde software. Het toetsenbord kan met twee computers tegelijk verbonden zijn en met flow cross computer control kunnen tekst of plaatjes van de ene computer naar de andere geknipt en geplakt worden. Dat kan ook als de twee computers verschillende besturingssystemen hebben. De benodigde software is beschikbaar voor Windows, macOS en Linux.

De MX Keys Mini heeft echter ook functionaliteit die de grote variant ontbeert. Onder F7 gaat de nieuwe emoji-knop verscholen. Via de knop kan een pop-upvenster opgeroepen worden waarmee uit een hele serie emoji's gekozen kan worden. Die kunnen vervolgens in de geopende applicatie geplakt worden. De F9-toets dient ook als een mute-knop en onder F6 zit een dicteerfunctie. Gebruikers kunnen daarmee een korte tekst inspreken die door Logitechs Options-software omgezet wordt in geschreven tekst. Het toetsenbord heeft overigens geen microfoon. De opties van alle functietoetsen zijn aan te passen via de Options-software.

De MX Keys Mini is beschikbaar in wit, grijs en roze. Er verschijnt ook een Apple-variant van het toetsenbord, met iets aangepaste toetsen. Bij de Apple-variant wordt bovendien een andere oplaadkabel geleverd. Bij de Windows-variant is dat USB-A-naar-USB-C, bij de Apple-variant wordt een USB-C-naar-USB-C-kabel geleverd.

Logitech gaat ook een zakelijke variant van de MX Keys Mini op de markt brengen, waar wel een Logi Bolt-ontvanger bijgeleverd wordt. Die verschijnt eind oktober, maar de prijs is niet nog bekend. Verder lijkt het logisch dat van de grotere MX Keys een update verschijnt met de drie nieuwe functietoetsen, maar of die gaat verschijnen is ook nog niet bekend.