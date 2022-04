Discord biedt abonnees aparte avatars per server

Nitro-abonnees van Discord kunnen aparte avatars per server aanmaken, zo heeft het chatbedrijf bekendgemaakt. Tot nu toe was het alleen mogelijk om de naam per server aan te passen, maar de avatar niet.

De functie komt vanaf dinsdag in de loop van de dag beschikbaar, zegt Discord. Alleen Nitro-abonnees kunnen per server een avatar instellen. Andere gebruikers kunnen alleen de nickname per server aanpassen. Ook Nitro Classic-gebruikers krijgen de avatars per server niet, zegt Discord. De functie is gemaximeerd op één avatar per server, terwijl Nitro-gebruikers op 200 servers kunnen zitten. De functie werkt alleen op desktop.

Volgens The Verge gaat Discord ook beginnen met de functie 'scheduled events', waarmee serverbeheerders evenementen op de Discord-server kunnen aankondigen. Discord test die functie sinds deze zomer met 'partners', maar nu zou de functie op alle servers beschikbaar moeten komen. Het is nog onbekend wanneer die functie op alle servers beschikbaar zal zijn.