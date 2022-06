Discord laat gebruikers tekstberichten plaatsen in voicechat

Discord is bezig met het uitrollen van een nieuwe functie. Deze voorziet spraakkanalen van een tekstchatkader. Hiermee kunnen gebruikers onder meer makkelijker links en GIF's delen met hun gespreksgenoten. De functie moet 29 juni beschikbaar zijn voor alle Discord-servers.

Momenteel kunnen spraakkanaalgebruikers in Discord alleen tekstberichten plaatsen in tekstkanalen. Nadat de functie is toegevoegd, kunnen gebruikers berichten plaatsen in een chatvenster in het spraakkanaal zelf. Ze kunnen links, berichten, emoji's, GIF's en stickers delen. Gebruikers die niet willen deelnemen aan het spraakkanaal kunnen nog steeds de gedeelde tekst en links van een kanaal bekijken. Dit kan door het chaticoon in de kop van het spraakkanaal te selecteren.

Discord schrijft dat mods en servereigenaren kunnen bepalen welke spraakkanalen een tekstchatvenster krijgen en wie de functie kan gebruiken. Ook kunnen mods bepalen wat serverleden wel en niet kunnen posten. De functie moet op 29 juni wereldwijd beschikbaar zijn. Bij Discord-servers die geen communityfuncties hebben, wordt de functie automatisch ingeschakeld. Communityservers moeten de functie echter handmatig inschakelen. Dit kan in bij de serverinstellingen onder het kopje 'Community'.