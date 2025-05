Discord biedt forumfunctionaliteiten voor meer gestructureerde gesprekken

Discord gaat forumfunctionaliteiten aanbieden. De maker zegt dat het wil tegengaan dat interessante gesprekken in tekstkanalen doodbloeden omdat het kanaal erg druk is en een onderwerp een tijdje niet besproken is.

In een screenshot is te zien dat de forumfunctionaliteit zijn eigen 'kanaal' is, waar een overzicht van de verschillende posts te zien is. Forums hebben regels, posts kunnen tags krijgen, als sticky aangemerkt worden en de forums ondersteunen verder alle functionaliteit van tekstchatkanalen. In tegenstelling tot klassieke forums kunnen gebruikers wel zien wie er aan het typen is. Eerder dit jaar bleek dat de forumfuncties in de testfase zaten.

De forumfuncties komen 'langzaamaan' naar Discord-servers, dus wie graag gebruik wil maken van de functie, moet wellicht nog even wachten. De functie komt als eerste naar de zogenaamde Community-servers, waarvoor bepaalde regels omtrent inhoud en gedrag gelden. Ook de Tweakers-discord heeft forums in gebruik genomen.

Veel online gemeenschappen verhuizen hun 'thuishonk' dan wel locatie voor discussies naar Discord. Een nadeel daarvan is dat dergelijke gesprekken niet op dezelfde manier gearchiveerd worden als bijvoorbeeld gebeurt met klassieke forums of subreddits. Het gevolg is dat kennis die gedeeld wordt op Discord-kanalen niet terug te vinden is met een zoekmachine. Discord vermeldt niet of deze forums wel geïndexeerd zouden worden door zoekmachines.

Discord werd aanvankelijk in de markt gezet als een chatapp voor gamers. Die tagline werd echter in maart van 2020, dus rond het begin van de pandemie, losgelaten en nu luidt het 'your place to talk'. De chatapp ondersteunt communicatie via tekst, audio en video. Die laatste kan naast een webcam ook de vorm aannemen van een gedeeld scherm. Een betaald abonnement op Discord biedt zaken als meer emoji's, hogere videokwaliteit, grotere uploads en meer.