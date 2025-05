Uber heeft te maken met grote hackaanval op zijn intranet

Uber heeft te maken met een 'cybersecurity-incident' waar het de politie bij heeft betrokken, zo meldt het bedrijf zelf. Volgens bronnen van onder andere The New York Times heeft een hacker 'veel interne Uber-systemen doordrongen' en zijn meerdere systemen offline gehaald.

The New York Times sprak met security-onderzoeker Sam Curry, van web3-bedrijf Yuga. Hij zou de hacker gesproken hebben en stelt dat de aanvaller 'volledige toegang' heeft tot interne Uber-systemen. De 18-jarige hacker zou geen ransomware geïnstalleerd hebben; hij zou ingebroken hebben omdat Ubers beveiliging 'zwak' zou zijn. In het Slack-bericht waarin hij de hack aankondigde, zou hij verder hebben opgeroepen tot hogere vergoedingen voor Uber-chauffeurs.

De hacker zou binnengedrongen zijn op het Uber-intranet middels social engineering. Naast toegang tot de Uber-Slack zou de aanvaller ook toegang hebben tot broncodes, e-mailsystemen 'en andere interne systemen'.

Uber heeft publiekelijk al erkend dat er iets aan de hand is. Op Twitter schrijft het bedrijf "We hebben momenteel te maken met een cybersecurity-incident. We hebben contact met de politie en zullen aanvullende updates plaatsen zodra deze beschikbaar zijn."

Ook uit een andere hoek komt vermeende informatie over de hack naar buiten. Screenshots van gesprekken tussen de hacker en een ander persoon circuleren op onder andere Twitter. Daar worden ook beelden van de intranetonderdelen van Uber gedeeld. De echtheid ervan is nog niet bevestigd. De aanvaller beweert in de vermeende screenshots dat hij op het interne netwerk een PowerShell-script aantrof met admin-credentials, waarna hij toegang kon krijgen tot 'DA, DUO, Onelogin, AWS en Google Workspace'.

Hoewel Uber interne systemen afgesloten zou hebben om de schade te beperken, lijkt de dienstverlening van het bedrijf niet onderbroken.