Uber: geen aanwijzingen dat er data is gestolen bij hackaanval

De schade die Uber heeft geleden bij de hackaanval op zijn intranet lijkt tot nu toe beperkt. Dat meldt het bedrijf in een verklaring vrijdag. De hacker zou geen toegang hebben gehad tot gebruikersgegevens, zoals hun reisgeschiedenis en andere privacygevoelige gegevens.

Uber schrijft vrijdag dat zijn diensten, waaronder zijn gelijknamige taxidienst en maaltijdbezorgservice Uber Eats operationeel zijn. Ook gebruikt het bedrijf zijn softwaretools op het intranet weer, die donderdag voor de zekerheid offline zijn gehaald. Verder deelt het bedrijf geen details over de aanval.

Bleeping Computer beweert vrijdag dat het screenshots van de hacker heeft ingezien. In die screenshots zou het intranet van Uber te zien zijn, waaronder de Amazon Web Services-console en het Google Workspace-dashboard. De dader zou ook Ubers bugbountyprogramma hebben ingezien. Dit suggereert dat hij op de hoogte is van beveiligingslekken die het bedrijf misschien nog niet heeft verholpen.

De hack werd donderdag publiekelijk erkend door Uber. The New York Times had gesproken met een beveiligingsonderzoeker, die contact zou hebben met de 18-jarige hacker. De aanvaller stelde 'volledige toegang' te hebben tot interne Uber-systemen. Hij zou binnengedrongen zijn op het Uber-intranet middels social engineering. Naast toegang tot de Uber-Slack zou de aanvaller ook toegang hebben tot broncodes, e-mailsystemen 'en andere interne systemen'. Dit is nog niet door Uber zelf bevestigd.