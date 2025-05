Uber wijst Lapsus$-hackers als daders van recente hack aan

Uber zegt dat de hackers die het bedrijf vorige week aanvielen, van de Lapsus$-groep waren. Lapsus$ is de afgelopen maanden hard gegroeid en bekender geworden. De aanvallers spamden een tweetrapsauthenticatieprompt op een werknemer, totdat die het verzoek accepteerde.

Uber geeft in een bijgewerkte blogpost meer informatie over de grote hack waar het bedrijf vorige week mee te maken kreeg. Toen bleken aanvallers veel interne toegang te hebben gekregen tot bedrijfsinformatie. In de update herhaalt Uber wat het eerder al zei: dat er geen gegevens van gebruikers buit zijn gemaakt. Het bedrijf zegt nu ook voor het eerst dat de Lapsus$-hackersgroep vermoedelijk achter de aanval zit. Uber baseert zich daarbij op dezelfde aanvalsmethode die de groep eerder inzette.

Lapsus$ is een groep van overwegend jonge hackers die sinds eind 2021 actief werd. De groep richt zich op grote bedrijven en probeert die te infiltreren en zo snel mogelijk veel informatie buit te maken. Lapsus$ lijkt niet geïnteresseerd in het verspreiden van ransomware of in het gijzelen van die informatie. De groep lijkt enigszins professioneel georganiseerd, maar veel minder dan de meeste cybercriminele bendes die wel ransomware versturen. De groep zat eerder al achter grote aanvallen op onder andere Microsoft. Begin dit jaar viel de groep managedserviceprovider Okta aan. Securityexperts vreesden toen voor mogelijk grote gevolgen waarbij kleinere bedrijven die klant waren van Okta zouden worden gehackt, maar die gevolgen bleven uit. Lapsus$ had waarschijnlijk niet genoeg informatie verzameld om grote schade aan te richten.

Uber geeft in de update ook meer informatie over hoe de hackers te werk gingen. Ze zouden de inloggegevens van een externe werknemer online hebben gekocht. De laptop van die werknemer was eerder nog geïnfecteerd met malware en dat leidde ertoe dat de gegevens werden gestolen. Om in te loggen op het Uber-netwerk was tweetrapsauthenticatie nodig. De hackers bleven net zo lang een verzoek sturen totdat de werknemer die uiteindelijk accepteerde. Vanaf daar konden de aanvallers bij de gebruikersaccounts van andere werknemers komen. Ze konden daarna toegang krijgen tot de G Suite-applicaties en Slack.