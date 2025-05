2K Games getroffen door cyberaanval waarbij malware via helpdesk verstuurd werd

Uitgever 2K Games is slachtoffer geworden van een cyberaanval waarbij hackers de helpdesk van het bedrijf wisten binnen te dringen. Vervolgens zouden er mails met malware via het helpdeskaccount naar gamers gestuurd zijn.

De cyberaanval vond op 20 september plaats, waarna er volgens het bedrijf mailtjes uit naam van de 2K-helpdesk naar gamers gestuurd zijn met daarin een link naar de zogenaamde nieuwe 2K-launcher. Daarom heeft 2K Games de helpdesk voorlopig gesloten. Alle recente e-mails van de helpdesk moeten dan ook als nep gezien worden. Voor zover bekend zijn er bij de cyberaanval geen gebruikersgegevens buitgemaakt; het lijkt alleen om een gecompromitteerd helpdeskaccount te gaan.

2K raadt slachtoffers aan om de e-mail en de daarin verzonden link niet te openen. Is dit al gebeurd, dan raadt het bedrijf aan om alle in de browser opgeslagen wachtwoorden te veranderen, tweestapsverificatie in te schakelen, een antivirusprogramma te gebruiken en te controleren of er geen e-mailinstellingen zijn veranderd.

Uit onderzoek van BleepingComputer blijkt dat de neplauncher in de e-mails eigenlijk RedLine Stealer-malware is. Deze software wordt veelal gebruikt om lokaal opgeslagen inloggegevens te stelen. In dit geval zou het programma op zoek zijn gegaan naar gevoelige gegevens in bestanden van onder meer FileZilla, Discord, Steam en webbrowsers.