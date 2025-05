NPO Start mag voortaan programma's ook streamen voordat ze op tv zijn gekomen

De Nederlandse Publieke Omroep mag afleveringen die in de avond worden uitgezonden voortaan ook overdag al streamen. Ook mogen er unieke programma's worden uitgezonden. Dat kan via een uitbreiding van NPO Start die de staatssecretaris voor Media heeft goedgekeurd.

NPO Start is nu nog een terugkijkdienst waarin alleen programma's kunnen worden gestreamd die eerder al in de lineaire televisieprogrammering te zien waren. Dat verandert nu na een wetswijziging van staatssecretaris voor Mediazaken Gunay Uslu. Die heeft volgens de NPO toestemming gegeven om NPO Start uit te breiden.

Met die uitbreiding wordt het mogelijk ook 'eigen, aanvullende programmering' te brengen via de streamingdienst. De publieke omroep kan daarmee bijvoorbeeld series en uitzendingen uitbrengen die pas later die dag op televisie verschijnen. Ook wordt het mogelijk unieke content aan te bieden via de streamingdienst, zoals content die helemaal niet op televisie zal verschijnen. Voor zover bekend heeft de NPO geen concrete plannen dat laatste te doen, maar de wet laat daar voortaan ruimte voor.

De plannen om ondemandtelevisie uit te breiden, bestaan al jaren, maar daar ging een uitgebreid onderzoekstraject aan vooraf door het huidige en vorige kabinet. In 2017 besloot de NPO al het budget voor de ondemanddienst Start te verdrievoudigen. De NPO zegt blij te zijn met de ontwikkeling en noemt dat een 'belangrijk moment'. "We kunnen nu écht de stap naar on demand zetten", zegt bestuurslid Martijn van Dam. "Hoewel het proces lang heeft geduurd, ziet de politiek nu ook in dat we vol moeten inzetten op het nieuwe kijken en luisteren."