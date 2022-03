NPO werkt aan oplossing voor storing NPO Start-app op Samsung-tv's

De publieke omroep werkt aan een oplossing voor een probleem op smart-tv's van Samsung, waardoor de NPO Start-app niet werkt. De app toont bij het openen alleen het logo van NPO Start, daarna loopt de app vast. Het probleem speelt nu zo'n twee weken.

De publieke omroep schrijft op een ondersteuningswebsite over het probleem en zegt dat technici de storing proberen te verhelpen. In het bericht geeft de publieke omroep geen informatie over de storing, het is dus niet duidelijk waar het probleem door is ontstaan en of dit bij alle Samsung-tv's speelt.

Meerdere tweakers zeggen op GoT sinds het weekend van 22 en 23 mei last te hebben van de storing. Ook het opnieuw installeren van de app werkt niet, evenals een geforceerde herstart van de televisie. Ook het casten van de NPO-app via Apple AirPlay naar de Samsung-tv werkt volgens de gebruikers niet.

NPO Start is een streamingdienst waarmee gebruikers livestreams van NPO-zenders kunnen zien en programma's kunnen terugkijken. Deze dienst is gratis, al is er ook een NPO Plus-abonnement waarbij gebruikers bij het terugkijken van uitzendingen geen reclames krijgen. Ook zijn programma's hier langer beschikbaar.