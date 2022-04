WhatsApp, Instagram en Facebook komen weer online na storing - update 5

Chatdienst WhatsApp en sociale netwerken Facebook en Instagram komen langzaam maar zeker weer online na een grote storing. Daardoor konden gebruikers urenlang geen verbinding maken met deze diensten.

Gebruikers meldden vanaf ongeveer 17.40 uur op sociale media dat de verschillende diensten, die allemaal eigendom zijn van moederbedrijf Facebook, niet bereikbaar waren. Gebruikers konden geen verbinding maken met WhatsApp, en de websites van Facebook en Instagram waren onbereikbaar. Ook de apps van die sociale media konden niet ververst worden. Facebook Messenger was evenmin bruikbaar.

Op de website allestoringen.nl kwamen duizenden meldingen binnen voor WhatsApp, Instagram en Facebook. Het bedrijf heeft zelf nog niet gereageerd op de storing en de oorzaak daarvan.

Update, 18.28 uur: WhatsApp bevestigt inmiddels op Twitter dat het bedrijf zich bewust is van de storing, maar gaat niet in op de oorzaak hiervan. Zoals verschillende tweakers al opmerkten in de reacties, lijkt het om een DNS-probleem te gaan. WhatsApp meldt dat het werkt aan een oplossing en geeft aan dat het gebruikers op de hoogte blijft houden. Het bedrijf spreekt geen verwachtingen uit over wanneer de storing is verholpen. Met dank aan AnonymousWP.

Update 2, 20.35 uur: Cloudflare-svp Dane Knecht en -cto John Graham-Cumming merken op Twitter op dat alle bgp-routes van Facebook zijn verdwenen van het internet. Dit border gateway protocol wordt gebruikt om data te routeren over het internet, waarbij het protocol de verschillende mogelijke routes opzoekt en de beste route bepaalt. Een Reddit-gebruiker die zegt bij Facebook te werken, claimde eerder vanavond in een inmiddels verwijderd bericht dat de bgp-routers van het bedrijf offline zijn. De Redditor meldt daarbij dat dit 'waarschijnlijk' is veroorzaakt door een configuratieverandering die kort voor de storingen werd doorgevoerd.

Update 3, 23.14 uur: The New York Times schrijft op basis van een intern Facebook-memo dat het bedrijf 'een klein team van medewerkers' naar het datacenter van Facebook in Santa Clara, Californië heeft gestuurd om een 'handmatige reset' van de servers van het bedrijf uit te voeren. Volgens het Amerikaanse dagblad zijn niet alleen de eerdergenoemde diensten, maar ook de interne systemen van het bedrijf getroffen, waaronder de communicatiesystemen van het bedrijf. Medewerkers die op kantoor werken, kunnen volgens de NYT ook de gebouwen van het bedrijf niet in omdat hun toegangspasjes momenteel niet werken. Anonieme medewerkers van Facebook melden aan het dagblad dat het 'onwaarschijnlijk' is dat het om een cyberaanval gaat.

Update 4, 23.30 uur: Er verschijnt langzaam weer bga-activiteit van Facebook, merkt ook Cloudflare-cto Graham-Cumming op op Twitter. Mogelijk is dat een signaal dat ze binnenkort weer online komen, schrijft de topman. De statuspagina van Facebook doet het inmiddels ook weer; door de storing was die pagina eerder ook uit de lucht. De overige Facebook-diensten werken het op het moment van schrijven nog niet. Met dank aan J0kerNL.

Update 5, 23.50: Het einde van de storing lijkt in zicht. Het is inmiddels weer mogelijk om WhatsApp-berichten te versturen, zo heeft Tweakers bevestigd. Ook de Instagram- en Facebook-websites zijn bij vlagen bereikbaar, hoewel deze nog wel traag zijn en nog niet volledig functioneren. Op de statuspagina van Facebook wordt momenteel nog vermeld dat de diensten van het bedrijf offline zijn. Het artikel is hierop aangepast.