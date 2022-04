Epic Games Launcher krijgt vanaf volgende week achievements

Epic Games begint binnenkort met het uitrollen van achievements voor zijn pc-platform. In ieder geval zes games krijgen volgende week ondersteuning voor achievements via de Epic Games Launcher.

Epic Games geeft in een blogpost details over de achievements, die volgende week uitrollen voor Rocket League, Hades, Pillars of Eternity, Kena, Zombie Army 4, Alan Wake Remastered 'en meer'. Later dit jaar wordt de feature beschikbaar gemaakt voor ontwikkelaars van andere games.

Het bedrijf komt met vier soorten achievements. Net als op PlayStation-consoles, kunnen gebruikers bronzen, zilveren, gouden en platina beloningen verdienen. Iedere achievement-variant is een verschillende hoeveelheid ervaringspunten waard, waarmee gebruikers hun profiel kunnen 'levelen'. Uiteindelijk moeten spelers hiervoor 'nieuwe sociale features en player rewards kunnen verdienen', maar Epic Games geeft daar nog geen concrete details over.

Epic Games liet ontwikkelaars sinds vorig jaar al achievements in hun games verwerken, maar die waren enkel in-game beschikbaar en dus niet geïntegreerd in de Epic Games Launcher zelf. Ontwikkelaars kunnen hun oude achievements overzetten naar het nieuwe systeem. Deze oude developer achievements die spelers hebben behaald in games, worden dan automatisch overgezet naar het nieuwe systeem. Deze oude achievements blijven bovendien beschikbaar voor ontwikkelaars die deze eerder in hun games hebben verwerkt, maar niet willen overstappen naar het nieuwe Epic Achievements-systeem.