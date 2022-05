'Google overwoog Epic Games over te nemen tijdens conflict om Fortnite-app'

Google overwoog om Epic Games over te nemen toen de twee bedrijven verwikkeld waren in een conflict over de Fortnite-app. Dat beweert Epic Games in vrijgegeven documenten uit de rechtszaak tussen de twee bedrijven.

Deze week heeft Google enkele van zijn bewerkingen in de antitrustaanklacht van Epic Games opgeheven, blijkt uit geüpdatete rechtszaakdocumenten die The Verge als eerste opmerkte. Daarin stelt Epic Games dat Google met zijn Play Store-appwinkel een monopoliepositie heeft en deze macht misbruikt. Eerstgenoemde vindt dat omdat ontwikkelaars van apps in de Play Store gebruik moeten maken van Googles eigen betaalsystemen, en daarmee 30 procent van de aankoopbedragen af moeten staan aan Google.

Epic Games claimt dat Google werd bedreigd door plannen van Epic om deze commissies te omzeilen door zijn populaire Fortnite-app via eigen kanalen te distribueren. Epic Games beweert daarbij dat Google de plannen van Epic onder andere een 'besmetting' noemde die Google bedreigt. "Google is bijvoorbeeld zo ver gegaan dat het zijn monopoliewinsten deelt met zakenpartners om zich te verzekeren van hun akkoord om concurrentie af te schermen", claimt Epic in het rechtszaakdocument.

"Google heeft ook een reeks interne projecten ontwikkeld om de 'besmetting' aan te pakken die het zag in de inspanningen van Epic en anderen om concurrerende alternatieven te bieden aan consumenten en ontwikkelaars. Google heeft zelfs overwogen om Epic Games, of een deel van Epic, over te nemen om deze dreiging de kop in te drukken", luidt de aanklacht. Er worden verder geen details gegeven over de vermeende overnameplannen en het is niet duidelijk of Google Epic ooit heeft benaderd met deze plannen. Het is ook niet bekend wanneer Google een overname van Epic overwoog.

Epic Games zelf stelt dat het destijds niet bekend was met de overwegingen van Google. "Dit was ons op dat moment niet bekend, en vanwege het beschermingsbevel van de rechtbank komen we er nu pas achter dat Google overwoog Epic te kopen om onze pogingen om te concurreren met Google Play te stoppen", schrijft Epic Games-ceo Tim Sweeney op Twitter.

De documenten stellen verder dat Google de Fortnite-ontwikkelaar benaderd zou hebben met een 'speciale deal' om Fortnite op de Play Store uit te brengen. Daarbij zou Google gezegd hebben dat het sideloaden van apps een 'verschrikkelijke ervaring' is, en dat Epic zich zorgen moest maken dat de meeste gebruikers dat lange proces niet zouden doorlopen om de game te installeren.

De rechtszaak tegen Google werd vorig jaar ingediend, nadat Epic de Fortnite-app alsnog in de Play Store introduceerde en daarin zijn eigen betaalsysteem verwerkte, wat tegen de algemene voorwaarden van Google is. Epic diende de aanklacht in nadat Fortnite om die reden uit de Play Store werd verwijderd.

Het bedrijf heeft Apple om een soortgelijke reden aangeklaagd. De eerste hoorzittingen in de zaak tussen Epic en Apple vonden in mei plaats en een eerste uitspraak wordt later dit jaar verwacht. Tweakers schreef eerder dit jaar een achtergrondverhaal over de rechtszaak tussen Epic Games en Apple.