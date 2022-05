'Gigabyte getroffen door ransomware-aanval van hackerscollectief RansomEXX'

Het Taiwanese techbedrijf Gigabyte werd afgelopen week getroffen door een ransomware-aanval. Dat schrijft Bleepingcomputer. Volgens de site zit het hackerscollectief RansomEXX achter de aanval en dreigt deze groep gevoelige data van het bedrijf te publiceren.

Een bron dichtbij Bleepingcomputer stuurde een link naar een gesloten webpagina van het hackerscollectief RansomEXX. Hierop wordt de aanval geclaimd en worden de eisen gesteld. Volgens de bron werd er 112GB aan data gestolen van het intranet van Gigabyte. Heel wat van de data zou onder een geheimhoudingsovereenkomst vallen. De hackers dreigen er mee om alles te publiceren.

BleepingComputer kreeg vier screenshots onder ogen van documenten die onder een geheimhoudingsovereenkomst vallen. In een van de documenten was debug-informatie te lezen over producten van American Megatrends, andere documenten gingen over de ‘potentiële problemen’ van Intel-producten, het updateschema van de Ice Lake D SKU en een AMD-revisiegids.

Door de aanval was de Taiwanese website van het bedrijf tijdelijk niet bereikbaar. Ook de supportpagina's konden tijdelijk niet meer bezocht worden. Gigabyte bevestigde het nieuws aan Chinese media en moest volgens BleepingComputer hun IT-systemen tijdelijk uitschakelen na de aanval. Ook de lokale autoriteiten werden op de hoogte gebracht. Of er wordt ingegaan op de eis van het hackerscollectief, en wat die precies inhoudt, is niet duidelijk.