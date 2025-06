Amerikaanse tak van Chinese bank is slachtoffer van grote ransomwareaanval

Een Amerikaanse tak van de Industrial and Commercial Bank of China, ofwel ICBC, is getroffen door een ransomwareaanval. De aanval is begonnen op woensdag en op het moment van schrijven nog gaande. Het is nog niet duidelijk wie achter de aanval zit.

ICBC, die de grootste bank in China is, meldt op de site van ICBC FS dat de aanval de toegang tot 'bepaalde systemen' beperkt. Zo kunnen werknemers niet meer bij het e-mailsysteem. Bij de ontdekking van de aanval werden de getroffen systemen offline gehaald, zodat de ransomware niet verder kon verspreiden. Ook heeft het de politie en andere betrokken autoriteiten op de hoogte gesteld van de ransomwareaanval. De takken van ICBC in andere landen en die in New York zijn niet getroffen, omdat hun systemen losstaan van die van ICBC FS.

Het is nog niet bekend wie er achter de aanval zit en welke eisen er zijn gesteld. Verschillende cybersecurity-experts vermoeden dat Lockbit achter de aanval zit, schrijft Reuters. De groep plaatst echter de namen van zijn slachtoffers op zijn site en in het geval van ICBC FS is dat nog niet gebeurd. Ransomware-expert Allan Liska zegt tegen Reuters dat groepen niet altijd de naam plaatsen tijdens onderhandelingen met het slachtoffer. "Het komt niet vaak voor dat zo'n grote bank het slachtoffer wordt van zo'n ontwrichtende aanval", zegt Liska.