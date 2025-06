Ransomwaregroep Lockbit claimt gegevens van Boeing te hebben gepubliceerd

Lockbit heeft vrijdag naar eigen zeggen gevoelige gegevens van vliegtuigfabrikant Boeing online gepubliceerd. De groep had gedreigd met het online lekken van de gegevens als Boeing voor 2 november geen losgeld had betaald.

Volgens een bericht op de website van Lockbit zijn de gegevens van Boeing vrijdagochtend gepubliceerd, schrijft Reuters. De bestanden zouden voor het grootste deel dateren van eind oktober, ronde de tijd dat Lockbit zou hebben ingebroken bij Boeing. De echtheid van de gegevens zijn echter nog niet onafhankelijk geverifieerd.

Boeing is op de hoogte van de publicatie. Het bedrijf zegt tegen Reuters het lek te onderzoeken en dat het contact heeft met de autoriteiten. Hoewel het bedrijf bevestigt dat er eerder een 'beveiligingsincident' heeft plaatsgevonden, zegt Boeing dat 'dat de gebeurtenis geen bedreiging vormt voor de vliegtuig- of vliegveiligheid'. Op de vraag van het persbureau of Lockbit gevoelige gegevens heeft gestolen, geeft de vliegtuigfabrikant geen antwoord.

De naam Lockbit verscheen voor het eerst in september 2019. Eerder dit jaar eiste de Lockbit-groep ook een ransomwareaanval op de Nederlandse voetbalbond KNVB op. Kort daarna verdween het dreigement van de website. Later bleek dat de KNVB losgeld aan de groep heeft betaald. Hoeveel de voetbalbond heeft betaald, is niet bekend.

Update: Informatie over Lockbit aangepast.