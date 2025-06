Apple schikt met overheid VS voor 25 miljoen dollar wegens oneerlijke wervingen

Apple heeft een schikking van 25 miljoen dollar, omgerekend 23 miljoen euro, getroffen met het Amerikaanse ministerie van Justitie. Het bedrijf wordt beschuldigd van het houden van een discriminerende wervingscampagne, waarbij het immigranten zonder verblijfsvergunning voortrok.

Het ministerie van Justitie schrijft donderdag over de schikking die het met Apple heeft getroffen. Het bedrijf heeft volgens het ministerie gediscrimineerd door immigranten zonder verblijfsvergunning te verkiezen boven Amerikaanse staatsburgers, buitenlanders met een tijdelijke verblijfsvergunning, permanente inwoners en statushouders.

De overheidsinstantie heeft vastgesteld dat Apple de Immigration and Nationality Act heeft overtreden bij het rekruteren via een permanent arbeidscertificeringsprogramma (PERM), waarmee bedrijven buitenlandse werknemers een vast contract kunnen aanbieden. Bij het werven van werknemers voor dit programma zegt het ministerie dat Apple geen vacatures op zijn website heeft geadverteerd 'ook al was de norm om andere vacatures op deze website te plaatsen'.

De instelling merkte ook op dat Apple alleen PERM-sollicitaties per post accepteerde en 'bepaalde sollicitaties van huidige werknemers binnen Apple niet in overweging nam als deze elektronisch werden verzonden'. “Deze wervingsprocedures resulteerden bijna altijd in weinig of geen sollicitaties op PERM-posities van sollicitanten wier toestemming om te werken niet verloopt”, zegt het ministerie.

Het ministerie van Justitie meldt niet welke banen bij Apple door de wervingsprocedures werden beïnvloed en of Apple daarvan zou hebben geprofiteerd. Het grootste deel van de schikking, 18,25 miljoen dollar, zal worden besteed aan het opzetten van een fonds voor de getroffenen. De resterende 6,75 miljoen dollar zal de civielrechtelijke boetes betalen.

Apple ontkent dat het zich schuldig heeft gemaakt aan discriminatie, verklaart het aan persbureau AP. "Apple heeft ruim 90.000 mensen in dienst in de Verenigde Staten en blijft landelijk investeren, waardoor miljoenen banen worden gecreëerd. Toen we ons realiseerden dat we onbedoeld de wet niet hebben nageleefd, zijn we akkoord gegaan met een schikking om het ministerie van Justitie tegemoet te komen".