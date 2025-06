Amazon.com toont minder reclame op pagina’s met Apple-producten

Apple zou in 2018 een deal hebben gesloten met Amazon waardoor er minder advertenties te zien zijn op de productpagina’s en zoekresultaten met Apple-producten. Volgens Business Insider beschikken de meeste andere fabrikanten niet over zo'n overeenkomst.

De redactie van Business Insider voerde een eigen onderzoek uit en stelde vast dat er op de Amazon.com-productpagina’s met Apple-producten heel wat minder advertenties te zien zijn in vergelijking met de productpagina’s van andere fabrikanten, zoals bijvoorbeeld Samsung. Business Insider verwijst naar een productpagina van een Samsung-smartphone op Amazon. Die bevat in tegenstelling tot de productpagina van een Apple-smartphone op Amazon heel wat meer verwijzingen naar andere producten.

Er zouden ook minder advertenties getoond worden in de zoekresultaten. Business Insider meent dat een Amazon.com-gebruiker minder advertenties te zien krijgt als die naar een specifiek Apple-product zoekt, dan wanneer diezelfde gebruiker naar een product van een ander bedrijf zoekt. Bij een zoekopdracht naar een product van een ander bedrijf, worden er bovendien meer resultaten getoond.

Apple liet aan de redactie van Business Insider weten dat het in 2018 een overeenkomst met Amazon heeft gesloten met daarin onder andere afspraken over advertenties op productpagina’s en in de zoekresultaten. Het Amerikaanse bedrijf laat weten dat deze beperking enkel geldt voor specifieke producten van Apple, en niet voor afgeleide producten van andere fabrikanten of producten met een afgeleide naam.

Volgens Business Insider vragen grote advertentiebedrijven wel vaker om een soort van exclusieve deal aan Amazon, maar gaat het Amerikaanse bedrijf er doorgaans niet op in. De redactie van de techwebsite heeft zijn oor ook te luisteren gelegd bij andere fabrikanten en meent dat bijvoorbeeld Samsung misnoegd zou zijn over deze praktijk. Het is onduidelijk of de overeenkomst tussen de twee Amerikaanse bedrijven ook invloed heeft op de Europese webwinkels van Amazon.