Renders van OnePlus Watch 2 verschenen online; klokje zou op Wear OS 4 draaien

Er zijn renders van de vermoedelijke OnePlus Watch 2 verschenen. Het slimme horloge zou met een Snapdragon W5 Gen 1-soc en een 1,49”-amoledscherm geleverd worden en Wear OS 4 als besturingssysteem meekrijgen.

Uit de renders, die verschenen zijn op techwebsite MyFairPrice, blijkt dat OnePlus de behuizing van het digitale horloge danig heeft aangepast. Aan de rechterzijde van de behuizing bevindt zich nu een uitstulpsel met daarop plaats voor twee bedieningsknoppen. Volgens de redactie van 9to5Google zou op dat deel van de behuizing ook ruimte zijn voor een aanraakgevoelig vlak. Het horloge beschikt naar verluidt wel nog steeds over een draaibare ring rondom het scherm.

De allereerste versie van de OnePlus Watch draaide op een eigen besturingssysteem, maar daar zou volgens leaker Max Jambor nu ook vanaf gestapt worden. Hij meent dat het slimme klokje op Wear OS 4 zal draaien, in plaats van op een eigen besturingssysteem zoals dat bij de eerste OnePlus Watch het geval was.

OnePlus heeft de OnePlus Watch 2 nog niet officieel aangekondigd. De eerste OnePlus Watch is in maart 2021 aangekondigd en ging toen voor 159 euro over de toonbank. Dat klokje heeft een diameter van 46mm, een 1,39”-oledscherm met een resolutie van 454 op 454 pixels, 4GB opslagruimte en een accu met 402mAh. De OnePlus Watch beschikt over gps, een hartslagmeter, een bloedzuurstofmeter, een gyroscoop, een kompas en een versnellingsmeter.