Gerucht: eerste OnePlus-smartwatch met Wear OS komt volgende maand

OnePlus zou zijn eerste smartwatch met Wear OS volgens een nieuw gerucht volgende maand presenteren. Dat zou gebeuren op telecombeurs Mobile World Congress, dat eind februari plaatsvindt in de Spaanse stad Barcelona.

De smartwatch zou een 1,44"-oledscherm hebben met 466x466 pixels en draaien op een Qualcomm Snapdragon W5-soc, meldt Android Authority. De site baseert zich op informatie van leaker Max Jambor. De presentatie op Mobile World Congress ligt voor de hand: veel fabrikanten presenteren daar nieuwe producten.

Geruchten en een render van het klokje kwamen in november al naar buiten. De eerste OnePlus Watch is in maart 2021 aangekondigd en ging toen voor 159 euro over de toonbank. Dat klokje heeft een diameter van 46mm, een 1,39”-oledscherm met een resolutie van 454 op 454 pixels, 4GB opslagruimte en een accu met 402mAh. Het besturingssysteem was zelfontwikkeld en stond geen apps van derden toe.