OnePlus kondigt Pad 2, Nord Buds 3 Pro en Watch 2R aan

OnePlus kondigt dinsdag de OnePlus Pad 2 aan, een tablet met Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3-soc en een optionele stylus met geïntegreerde haptische feedback. Het merk presenteert bovendien enkele nieuwe accessoires: de Nord Buds 3 Pro en de Watch 2R.

Ten opzichte van de eerste OnePlus Pad heeft het tweede model een groter scherm van 12,1". De ips-lcd heeft een resolutie van 3000x2160 pixels, wat een pixeldichtheid van 303ppi oplevert. Het scherm heeft een refreshrate van 30 tot 144Hz en OnePlus belooft een piekhelderheid van 900cd/m². Rondom de aluminium unibodybehuizing zitten zes luidsprekers. Het toestel weegt 584g en is 6,5mm dik.

Binnenin de OnePlus Pad 2 zit de snelste Qualcomm Snapdragon-soc van dit moment, de 8 Gen3, plus 12GB werkgeheugen en 256GB opslag. De OxygenOS-software op basis van Android 14 beschikt over de Open Canvas-interface die eerder op de OnePlus Open werd geïntroduceerd. Die omgeving kan tot drie apps gelijktijdig op het scherm weergeven, waarbij delen van apps buiten beeld kunnen verdwijnen. OnePlus heeft diverse AI-functies toegevoegd, zoals Recording Summary, dat tekst samenvat en AI Eraser, waarmee je net als met Googles Magic Eraser ongewenste objecten uit foto's verwijdert. De tablet krijgt drie Android-upgrades en vier jaar beveiligingsupdates.

De 9510mAh-accu van de OnePlus Pad 2 kan met 67W worden opgeladen; volgens OnePlus is hij in 81 minuten vanaf leeg helemaal vol. Evenals de eerste OnePlus Pad heeft versie 2 een 13-megapixelachtercamera en een 8-megapixelfrontcamera. Bij de tablet zijn verschillende accessoires verkrijgbaar. De OnePlus Stylo 2 is een styluspen met 16.000 drukniveaus die beschikt over een ingebouwde trilmotor. De haptische feedback moet het effect van een echte pen nabootsen tijdens het tekenen. Het OnePlus Smart Keyboard is een toetsenbordaccessoire dat magnetisch aan de OnePlus Pad 2 kan worden bevestigd. Dataoverdracht verloopt via pogopins of bluetooth. Het toetsenbordje beschikt over een extra rij sneltoetsen en een ingebouwde trackpad, die ten opzichte van het toetsenbordaccessoire bij de eerste OnePlus Pad meer dan dubbel zo groot is.

De OnePlus Pad 2 is vanaf 1 augustus verkrijgbaar voor 549 euro, de OnePlus Stylo 2 kost 99 euro en het bijbehorende OnePlus Smart Keyboard kost 149 euro.

OnePlus Nord Buds 3 Pro

De OnePlus Nord Buds 3 Pro zijn draadloze in-ears met actieve ruisonderdrukking. De oortjes zijn verkrijgbaar in de kleuren turquoise en zwart, evenals dat andere apparaat in de Nord-serie dat OnePlus dinsdag aankondigde: de OnePlus Nord 4. Evenals de Nord Buds 2 hebben de oortjes een 12,4mm-driver van polyurethaan met een titaniumcoating.

Nog steeds hebben de Nord Buds3 Pro-oortjes, die 4,9g wegen, een IP55-waterdicht ontwerp. De drie microfoons moeten bijdragen aan een goede verstaanbaarheid. De in-ears kunnen gelijktijdig worden verbonden met twee apparaten. Inclusief het oplaaddoosje van 47,3g moeten de oortjes een speelduur van 44 uur kunnen bieden. Op zichzelf kunnen de oortjes 12 uur werken op de accu, waarbij er na 10 minuten laden weer 11 uur geluisterd kan worden. De oordopjes zijn vanaf nu te koop voor 79 euro.

OnePlus Watch 2R

De OnePlus Watch 2R is een variant op de OnePlus Watch 2, die in februari uitkwam; beide horloges blijven voorlopig in het assortiment. De behuizing van de Watch 2R is gemaakt van aluminium en is daarmee ongeveer een kwart lichter dan de roestvaststalen Watch 2. In plaats van saffierglas bij de Watch 2 zit er een minder harde glassoort voor het scherm van de Watch 2R: Panda Glass, vergelijkbaar met het bekendere Gorilla Glass. Het design heeft wat kleine aanpassingen. Op de rand rondom het scherm staan cijfers, en in plaats van een kroon en een drukknop heeft de Watch 2R twee knoppen die eruitzien als een kroon. Net als bij de Watch 2 fungeren ze echter niet zo; het zijn gewoon drukknoppen.

Net als de Watch 2 heeft de Watch 2R een IP68-rating voor waterdichtheid. Het horloge heeft een 1,43”-amoledscherm met een resolutie van 466x466 pixels en een geclaimde maximale helderheid van 1000cd/m². Identiek aan de Watch 2, maar wel onderscheidend ten opzichte van andere smartwatches, is de Dual Engine Architecture van de Watch 2R. Het klokje beschikt over zowel een Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1- als een energiezuinige BES2700-processor. Die laatste is een extreem energiezuinige, maar niet heel krachtige processor. OnePlus gebruikt deze chip om met het eigen RTOS-OS achtergrondprocessen en dagelijkse taken af te handelen. In Power Save Mode, waarbij het horloge de zuinige processor gebruikt, maakt dat een geclaimde accuduur van 12 dagen mogelijk. In Smart Mode, waarbij het horloge Google Wear OS 4 draait, zou de accuduur 100 uur bedragen. Opladen moet in 60 minuten gebeuren via OnePlus' VOOC-protocol.

De OnePlus Watch 2R is per direct beschikbaar in de Benelux. Het horloge krijgt een adviesprijs van 279 euro. Dat is 50 euro minder dan wat de OnePlus Watch 2 bij release kostte.