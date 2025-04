OnePlus brengt Pad Go-tablet na release in India ook in Europa uit

OnePlus kondigt eind april een 'middenklasse'-tablet aan met de naam Pad Go. De tablet is eerder in India uitgekomen. Op 23 april om 16.00 uur Nederlandse tijd deelt het merk meer informatie over de tablet.

De Indiase OnePlus Pad Go heeft een 11,35"-lcd met een 90Hz-verversingsfrequentie en een resolutie van 2408x1720 pixels. Verder beschikt de tablet over een 8000mAh-accu met een laadvermogen van 33W, 128GB uitbreidbare opslagruimte en 8GB werkgeheugen. De Pad Go wordt aangedreven door een MediaTek Helio G99.

Voor zover bekend heeft de Europese variant dezelfde specificaties, maar OnePlus heeft hierover tot dusver geen officiële informatie prijsgegeven. De tablet kost in India omgerekend zo'n 270 euro. De reguliere OnePlus Pad is sinds halverwege 2023 beschikbaar in Europa en kostte volgens de Pricewatch rond de release ongeveer 500 euro.