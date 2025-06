OnePlus Pad 3 bevat forse accu en Snapdragon 8 Elite-soc

OnePlus heeft de OnePlus Pad 3 aangekondigd, de opvolger van de Pad 2. OnePlus heeft de tablet net als zijn voorganger voorzien van een aluminium behuizing, al is het beeldscherm met 13,2” wat groter. De OnePlus Pad 3 is vanaf 12 juni te koop vanaf 599 euro.

De Pad 3 is groter en dunner met een schermdiagonaal van 13,2” en een dikte van 5,97 millimeter. De zijkanten van de behuizing zijn platter, zodat de tablet volgens OnePlus prettiger vast te houden zou moeten zijn. De tablet heeft een gewicht van 675 gram en is daarmee 91 gram zwaarder dan zijn voorganger.

Het beeldscherm is net als bij de Pad 2 een ips-lcd. Deze heeft een 3,2k-resolutie en is goed voor een pixeldichtheid van 315ppi, waardoor het beeld iets scherper is dan op de Pad 2. Het scherm heeft dezelfde maximale helderheid van 900cd/m² en 144Hz-verversingssnelheid. Wel ondersteunt het paneel nu een kleurdiepte van 12-bit en zijn de schermranden dunner. Dolby Vision-ondersteuning is ook aanwezig.

OnePlus voorziet de Pad 3 van een Qualcomm Snapdragon 8 Elite en 12GB Lpddr5x- of sneller 16GB Lpddr5t-werkgeheugen. Deze gaan gepaard met 256GB en 512GB aan UFS 4.0-opslag. De fabrikant gebruikt een koeling gebaseerd op grafiet, met een koeloppervlak van 34,857mm². Daardoor zou de 8 Elite-soc nog beter presteren dan in smartphones zoals de OnePlus 13.

De lithiumionaccu heeft een capaciteit van 12.140mAh en is op te laden met 80W met een SuperVOOC-lader. Dat is ruim 27 procent groter dan de accu van de Pad 2. OnePlus claimt dat de tablet dan binnen 92 minuten van 0 naar 100 procent op te laden is. Zonder SuperVOOC-lader laadt de tablet maximaal met 18 of 30W op, afhankelijk van het type lader. De accu zou goed moeten zijn voor een accuduur tot 18 uur bij het afspelen van video.

De speakersetup van de Pad 3 moet een aanzienlijke verbetering zijn ten opzichte van de Pad 2. Hij krijgt er twee speakers bij voor een totaal van acht. Deze zijn opgedeeld in vier basunits en vier tweeters. Net als voorheen ondersteunen de speakers Holo Audio, OnePlus’ variant van Spatial Audio.

De tablet draait op Android 15 met OxygenOS 15 en beschikt over Open Canvas, de multitaskfunctie van de Chinese fabrikant. Daarmee kunnen gebruikers tot drie vensters tegelijk openen. Een andere nieuwe softwarefunctie is Dynamic Scaling. Daarmee zouden apps automatisch beter aangepast moeten worden aan tabletbeeldverhoudingen. Apps zonder officiële tabletondersteuning die wel op tablets gedraaid kunnen worden, moeten zo beter tot hun recht komen. De Pad 3 krijgt 3 jaar Android-upgrades en 6 jaar beveiligingsupdates.

Er is volledige ondersteuning voor de OnePlus Stylo 2. OnePlus heeft niet laten weten of er ook een nieuwe Stylo volgt. Wel brengt de fabrikant een nieuw Smart Keyboard uit voor 169 euro dat over extra functietoetsen beschikt.