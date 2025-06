'OnePlus 15-smartphone krijgt kleiner scherm dan voorganger'

De OnePlus 15 krijgt volgens geruchten een 6,78”-oledpaneel. Dat is kleiner dan het 6,82”-oledscherm in de huidige OnePlus 13. De OnePlus 15 volgt deze smartphone op en zou nieuwe knoppen krijgen aan de zijkant van de behuizing.

Leaker Digital Chat Station schrijft op het Chinese socialemediaplatform Weibo dat het scherm zuiniger omspringt met energie en beter is in het accuraat weergeven van kleuren. De helderheid zou ook verbeterd zijn. Het paneel met een 1,5k-resolutie heeft een lichte buiging aan de randen en wordt door BOE geproduceerd. De OnePlus 15 heeft hierdoor dunne, symmetrische schermranden, maar hoe dun is niet duidelijk. Het testexemplaar dat Digital Chat Station ter beschikking heeft, zou overigens een zeer zwarte kleur hebben die omschreven wordt als 'SuperBlack'.

Het is niet de eerste keer dat er geruchten de ronde doen over de OnePlus 15. De smartphone zou een Snapdragon 8 Elite 2-soc bevatten en drie camera’s aan de achterzijde van het toestel. De telecamera zou een periscopische lens hebben. De smartphone zou ook geen verwijzing meer krijgen naar camerabedrijf Hasselblad. De samenwerking tussen de twee bedrijven zou tot een einde zijn gekomen. De OnePlus 15 wordt volgens Android Authority de opvolger van de OnePlus 13. Versie 14 zal worden overgeslagen, volgens de techwebsite omdat het cijfer vier in de Chinese cultuur kan worden geassocieerd met pech of ongeluk.