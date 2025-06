Carl Pei: Nothing Phone 3 krijgt Snapdragon 8s Gen 4-chip

De Nothing Phone 3 wordt aangedreven door een Snapdragon 8s Gen 4-chip van Qualcomm, bevestigt oprichter en ceo Carl Pei in een interview gedeeld op het YouTube-kanaal van het bedrijf. Nothing onthult de opvolger van de Phone 2 op 1 juli.

De vermeende Nothing Phone (3). Bron: Max Jambor.

In de YouTube-video zegt Pei dat het bedrijf bij de Nothing Phone 3 heeft gekozen voor een nieuwe chip van dit jaar: de Snapdragon 8s Gen 4. De Phone 1 uit 2022 werd nog uitgebracht met een twee jaar oude chip en de Phone 2 uit 2023 met een chip van ongeveer anderhalf jaar oud.

De Snapdragon 8s Gen 4 biedt 31 procent betere cpu-prestaties dan zijn voorganger, de 8s Gen 3. Het gaat om een goedkopere uitvoering van de Snapdragon 8 Elite-chip die momenteel in veel high-end Android-smartphones te vinden is, waaronder de Samsung Galaxy S25-telefoons, de OnePlus 13, Xiaomi 15-telefoons en de Sony Xperia 1 VII.

Pei maakte in mei al bekend dat de Nothing Phone 3 ongeveer 800 Britse pond zal kosten. Omgerekend zou dat neerkomen op 950 euro. Recente geruchten spreken van een iets lagere prijs. Zo stelt leaker 'Arsène Lupin' dat het model met 12GB werkgeheugen en 256GB opslag 799 dollar zal kosten, oftewel iets minder dan 700 euro. Het is echter niet zeker in hoeverre de europrijzen zich precies zullen verhouden tot de genoemde prijzen in ponden of dollars.

Nothing kondigt de Phone 3 aan op 1 juli. De fabrikant presenteert het toestel om 19.00 Nederlandse tijd. Op diezelfde dag onthult Nothing zijn eerste koptelefoon, de Headphone 1. Er zijn nog weinig details bekend over de koptelefoon. Nothing kondigde eerder dit jaar een samenwerking aan met de Britse luidsprekerfabrikant KEF, waardoor het bedrijf naar eigen zeggen nieuwe productcategorieën kan betreden.