Leaker toont foto Nothing Phone (3) zonder zichtbare leds aan de achterkant

Een leaker heeft een afbeelding online gezet van wat de Nothing Phone (3) zou zijn. De fabrikant zou voor de derde generatie van zijn duurste telefoon het idee van zijn Glyph-interface met leds aan de achterkant laten varen.

Op de afbeelding zijn geen leds te zien, zoals die bij de vorige twee Nothing Phone-telefoons wel zichtbaar waren. Op de foto die Max Jambor online plaatste, zijn drie camera's te zien op een camera-eiland dat niet heel dik lijkt. Er is alleen een foto van de achterkant, de voorkant is niet zichtbaar. Op de behuizing is ook een extra knop zichtbaar ten opzichte van de Phone (2). Die zit op de 3a en 3a Pro ook en leidt daar naar de AI-functie Essential Space.

Nothing gaat de telefoon over drie weken presenteren. Ceo Carl Pei zei eerder dat het toestel 800 Britse pond gaat kosten. Omgerekend is dit ongeveer 950 euro. Daarnaast benoemde hij dat de Phone 3 gebruikmaakt van 'premium materialen' en sprak hij over 'belangrijke prestatie-upgrades' en 'software die het toestel naar een hoger niveau tilt'. Nothing bracht eerder dit jaar de Phone 3a en 3a Pro uit. Deze kostten bij release respectievelijk 350 en 480 euro. De Nothing Phone 2 verscheen in 2023 met een adviesprijs van 700 euro.

