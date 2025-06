Nothing onthult op 1 juli zijn eerste koptelefoon. Het bedrijf heeft de naam Nothing Headphone 1 al bekendgemaakt en bracht eerder in-earoortjes uit. De productpresentatie vindt plaats in Londen en begint om 19.00 uur Nederlandse tijd.

Ceo Carl Pei geeft op X naast de naam nog weinig prijs over de specificaties van de koptelefoon. Er gingen al langer geruchten over de mogelijke komst van een koptelefoon van Nothing. In mei sloot het bedrijf nog een samenwerking met de Britse luidsprekerfabrikant KEF, waardoor Nothing naar eigen zeggen nieuwe productcategorieën kon betreden. Of de fabrikant zijn koptelefoon maakt in samenwerking met KEF, is niet duidelijk.

Nothing maakte eerder deze week al bekend dat het zijn Nothing Phone 3 ook op 1 juli presenteert. De smartphone is vanaf 12 juli verkrijgbaar en gaat volgens Pei ongeveer 800 Britse pond kosten, omgerekend zo'n 950 euro. Wanneer de koptelefoon van Nothing beschikbaar komt en wat de introductieprijs wordt, is nog niet bekendgemaakt.