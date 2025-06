Meeste DSA-klachten die ACM ontving gingen over accountbeperking

De meeste klachten die de Autoriteit Consument en Markt in 2024 ontving met betrekking tot de Digital Services Act, gingen over de beperking van accounts. In totaal ontving de toezichthouder 256 DSA-klachten, waarvan grofweg 26 procent over de beperking van accounts ging.

De ACM legt uit dat klachten over de beperking van accounts bijvoorbeeld gaan over besluiten tot accountblokkering die niet zorgvuldig waren genomen of niet voldoende onderbouwd waren. Ook over de afhandeling van meldingen van illegale content en interne klachtenafhandelingssystemen en de aanwezigheid van illegale content kreeg de ACM relatief veel klachten binnen, namelijk respectievelijk zestien en tien procent.

Uiteindelijk hadden 100 van de 256 klachten die de ACM ontving betrekking op dienstverleners in Nederland. Hiervan hebben er vooralsnog geen een officieel onderzoek opgeleverd. Dat komt doordat zowel de ACM als de Autoriteit Persoonsgegevens in 2024 geen officiële bevoegdheid had om de DSA te handhaven. Daardoor konden beide organisaties geen formeel onderzoek beginnen.

Verder zijn er nog 96 klachten die geen betrekking hebben op een Nederlandse dienstverlener nog in behandeling. Deze aanvragen konden volgens de ACM niet worden doorgegeven aan een andere toezichthouder, bijvoorbeeld vanwege technische problemen of omdat er geen relevante toezichthouder bestaat. Het grootste deel van de klachten die wel werden doorgestuurd, ging naar de Ierse toezichthouder Coimisiún na Meán. Veel bedrijven vestigen hier hun Europese hoofdkantoor vanwege het gunstige belastingklimaat.