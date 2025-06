Renders en video's van eerste Nothing-koptelefoon verschijnen online

Er zijn renders en video's verschenen van de Nothing Headphones 1. De eerste koptelefoon van het Britse bedrijf lijkt een opvallende vierhoekige oorschelp te krijgen met daarbovenop een ovaal uitsteeksel.

Er zijn renders van de Nothing Headphones 1 naar buiten gebracht, maar de koptelefoon werd ook tentoongesteld tijdens het Better Listening-evenement. Verschillende aanwezigen hebben foto's en video's gedeeld van de koptelefoon. Nothing liet eerder weten dat het product op 1 juli wordt onthuld, samen met de Phone 3.

De hoofdtelefoon heeft op basis van de renders en video's een ongebruikelijk ontwerp. De behuizing van de oorschelp is vierhoekig en daarbovenop is een ovaal uitsteeksel geplaatst. De oorkussens zelf zijn eveneens ovaal. Op het vierhoekige gedeelte bevindt zich een knop met een nog onbekende functie. Ook zijn er verschillende poorten te zien, waaronder een 3,5mm-audiojack. Op de koptelefoon valt te lezen dat het geluid wordt verzorgd door KEF. In mei sloot Nothing een samenwerking met deze Britse audiofabrikant.

Op basis van de renders en video's lijkt het erop dat er een witte en een zwarte variant van de Headphones 1 beschikbaar komt. Volgens een eerder gerucht gaat de koptelefoon in Europa 299 euro kosten. Er zijn nog geen specificaties bekend.