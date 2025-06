Sony kondigt vechtgame met superhelden Marvel Tōkon: Fighting Souls aan

Sony, Marvel en Arc System Works kondigen Marvel Tōkon: Fighting Souls aan voor de PlayStation 5 en de pc. In het spel vechten twee teams van vier superhelden en schurken in tagteam-samenstelling tegen elkaar. De game komt ergens in 2026 uit.

De ontwikkelaar Arc System Works maakt Marvel Tōkon: Fighting Souls naar eigen zeggen voor een breed publiek, waarbij zowel relatief simpele gameplay als wat ingewikkeldere vechtmechanieken mogelijk zijn. De ontwikkelaar schrijft: "De game is ingericht zodat spelers uiteenlopende acties kunnen uitvoeren met zowel traditionele vechtgametechnieken als simpele inputs." Spelers kunnen bijvoorbeeld tijdens het spelen met een superheld of schurk eenvoudig de overige drie teamleden activeren.

In de onderstaande trailer en screenshots zijn in ieder geval de Marvel-personages Captain America, Iron Man, Spider-Man, Doctor Doom, Storm, Ms. Marvel, Star-Lord en Ghost Rider te zien. Het is niet duidelijk hoeveel superhelden- en schurken uit het stripboekenuniversum in de game zitten. Er is ook nog geen exacte releasedatum bekendgemaakt.