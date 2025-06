Sony onthult gameplayelementen Death Stranding 2 in nieuwe trailer

Sony Interactive Entertainment heeft een nieuwe trailer van Death Stranding 2: On The Beach onthuld. Daarin worden ook verschillende gameplayelementen van het spel getoond. De door Kojima Productions ontwikkelde game komt op 26 juni beschikbaar voor PlayStation 5.

De trailer toont onder meer verschillende upgrades die spelers kunnen kopen voor hun personage. Zo kunnen ze het Bokka Skeleton ontgrendelen en upgraden. Deze upgrade maakt het volgens het spel veel makkelijker om moeilijk terrein zoals rivieren, hellingen en sneeuw te doorkruisen. Met de boostfunctionaliteit wordt het speelbare personage nog stabieler, maar hierdoor gaat de accu van deze upgrade leeg. Het Bokka Skeleton lijkt ook gewicht aan je cargo toe te voegen.

De trailer toont verder een grid met verschillende upgrades die spelers kunnen toepassen. Deze 'APAS Enhancements' lijken te kunnen worden gekocht met Memory, een nieuwe upgradevaluta in het spel. Ook lijken spelers opnieuw het Reverse Trike-voertuig te kunnen gebruiken en kan het personage schieten terwijl het in een voertuig zit.

Kojima Productions lijkt ook de Porter Grade wat te hebben aangepast. Dit systeem beoordeelt hoe goed je een bezorging hebt uitgevoerd. In het eerste spel werd de speler beoordeeld op Cargo Condition, Bridge Link, Delivery Time, Delivery Volume en Miscellaneous. De speler krijgt nu een beoordeling voor Porter, Bridge Link, Servicemanship, Combat en Stealth. Het is niet duidelijk wat de beoordelingscriteria in dat systeem precies zijn.