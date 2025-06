Google verliest beroep, moet 76 miljoen euro aan Belgisch reclamebedrijf betalen

Een Belgische ondernemingsrechtbank heeft de dwangsom van 76 miljoen euro die Google moet betalen aan een Belgisch advertentiebedrijf gegrond verklaard. Google was in beroep gegaan tegen de boete, die het bedrijf kreeg omdat het reclamecampagnes blokkeerde.

De zaak draait om het Waalse onlinereclamebedrijf Proxistore, dat wilde adverteren via Googles advertentienetwerk. Google blokkeerde dagenlang enkele campagnes van Proxistore. Het Waalse bedrijf stapte daarop naar de rechter, waarbij onder meer een dwangsom van 76 miljoen euro werd geëist: een miljoen euro per uur dat de campagnes geblokkeerd werden. Een Belgische rechtbank gaf Proxistore in maart gelijk en vonniste dat Google de dwangsom moest betalen. De rechtbank zei daarbij dat Google 'unilateraal en zonder reden' de campagnes blokkeerde.

Het Amerikaanse bedrijf stapte daarna naar de ondernemingsrechtbank van Nijvel, die volgens onder meer VRT NWS het eerdere vonnis in stand houdt. Google verklaarde dat Proxistore herhaaldelijk facturen niet op tijd betaald zou hebben, wat Proxistore ontkent. De ondernemingsrechtbank oordeelt dat het verzet van Google ongegrond is.

Google zegt 'teleurgesteld' te zijn dat de rechtbank 'geen rekening heeft gehouden met de aanhoudende betalingachterstanden van Proxistore en met de buitensporige reactie op dit commerciële geschil'. Het bedrijf gaat nogmaals in beroep tegen het vonnis. Proxistore zegt de 76 miljoen euro nog niet te hebben ontvangen en gaat daarom stappen zetten om het geld te verkrijgen.