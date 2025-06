Google Cloud heeft wereldwijd te maken met storing - update

Verschillende onderdelen van Googles cloudplatform Cloud hebben momenteel te maken met een wereldwijde storing. Hierdoor kan het zijn dat websites en diensten die van Google Cloud gebruikmaken, indirect ook getroffen worden door de storing.

Onder meer Google Workstations, Bigtable, Dataproc en Storage zijn wereldwijd niet beschikbaar, zo blijkt uit de statuspagina van Google. De storing lijkt van toepassing te zijn op alle servers van Google in de regio's Amerika, Europa, Azië, het Midden-Oosten en Afrika. Volgens een eerste statusupdate van Google wordt de storing veroorzaakt door een 'serviceprobleem voor identiteits- en toegangsmanagement'. Het probleem zou optreden bij het indienen van api-verzoeken voor deze functionaliteiten. Google werkt aan een oplossing, maar het is vooralsnog niet duidelijk hoe lang de storing gaat duren en wat de onderliggende oorzaak van het probleem is.

Update, 21.20 uur: Verschillende tweakers laten via de submitfunctie weten dat verschillende andere platforms ook niet bereikbaar zijn, mogelijk als gevolg van de Google Cloud Platform-storing. Diensten als Cloudflare, Spotify en de IKEA-website zijn daardoor niet of minder goed bereikbaar. Op Allestoringen.nl is dit ook goed te zien; er is een acute piek aan storingsmelding over tientallen games, websites en diensten te zien. Geen van de vermelde bedrijven heeft vooralsnog duidelijkheid gegeven over de oorzaak van de storing.