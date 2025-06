Cloudflare weerstaat ddos-record van 37,4TB aan data in 45 seconden

Cloudflare heeft in mei de grootste ddos-aanval ooit op zijn platform afgeweerd. De aanval genereerde ongeveer 7,3Tbit/s aan internetverkeer en verstuurde in 45 seconden 37,4TB aan data. Het laatste record was in oktober 2024.

De aanvallers hadden hun pijlen op gemiddeld 21.925 toegangspoorten van een IP-adres van een klant gericht. Op het hoogtepunt van de aanval werden naar verluidt 34.517 toegangspoorten van een en hetzelfde IP-adres geviseerd.

Het ging volgens het internetbedrijf om een multivector-ddos-aanval: dat is een ddos-aanval waarbij verschillende aanvalstechnieken worden gebruikt. In 99,996 procent van de gevallen was er sprake van zogenaamde UDP-floods. Bij dergelijke aanvallen wordt een hoog aantal UDP-pakketten naar willekeurige poorten van een IP-adres verstuurd. UDP staat voor User Datagram Protocol en is een internetprotocol dat voornamelijk in real time internetapplicaties wordt gebruikt, zoals videobellen of online gamen. Bij dit protocol wordt er geen uitgebreide geverifieerde verbinding opgezet. Het protocol is daardoor sneller dan het veelgebruikte Transmission Control Protocol dat doorgaans bij internetverbindingen wordt gebruikt, maar ook onveiliger.

De aanval kwam volgens Cloudflare voort uit meer dan 122.145 IP-adressen, verspreid over 5433 autonome systemen in 161 landen. Ongeveer de helft van de aanvallen was afkomstig uit Brazilië en Vietnam. Een derde van de aanvallen kwam uit Taiwan, China, Indonesië, Oekraïne, Ecuador, Thailand, de Verenigde Staten en Saudi-Arabië. Cloudflare heeft de aanval kunnen afweren door de binnengelopen UDP-pakketten van de ddos-aanval om te leiden naar de datacenters die het dichtst bij het bron-IP-adres lagen. De Cloudflare-software analyseert daar de binnengekomen pakketten en probeert vervolgens verdachte patronen te identificeren waardoor het kwaadaardige UDP-pakketten kan filteren.

Het is niet de eerste keer dat Cloudflare melding maakt van grote ddos-aanvallen. Het bedrijf had in oktober van 2024 nog een ddos-aanval afgeslagen met een piek van 5,6Tbit/s aan UDP-verkeer. Dat was volgens Cloudflare toen een nieuw ddos-record.