Politie haalt tientallen drones uit de lucht boven Den Haag bij NAVO-top

De Nederlandse politie heeft al tientallen drones in Den Haag in beslag genomen vanwege een tijdelijk droneverbod rond de NAVO-top, die er vanaf morgen plaatsvindt. De politie herhaalt dat alleen drones van de politie en Defensie de lucht in mogen.

Uit berichtgeving van de NOS blijkt dat niet alleen drones van particulieren aan de grond moeten blijven, maar ook professionele drones van bijvoorbeeld luchtvaartmaatschappijen. "Het is voor de zekerheid”, zegt luchtvaartofficier Katja van Bijsterveldt van het Openbaar Ministerie. "Aan de buitenkant kunnen wij niet zien wat de intentie van zo’n drone is."

De politie en de Nederlandse Defensie maken naar verluidt gebruik van allerlei soorten detectieapparatuur om de drones op te sporen, zoals bijvoorbeeld radars. Als er een drone wordt waargenomen, wordt die uit het luchtruim verwijderd. Dat kan door de eigenaar in te lichten, maar de politie kan ook een signaalverstoorder inzetten om het apparaat gecontroleerd op de grond te krijgen. In het ergste geval wordt de drone volgens de NOS met een vuurwapen uit de lucht geschoten. In de meeste gevallen wordt het toestel in beslag genomen en dat zou al tientallen keren gebeurd zijn.

Vanaf 18 juni tot en met 25 juni geldt er een verbod om met drones te vliegen in een straal van 1,8 kilometer rondom het World Forum in Den Haag. Het is in die periode ook verboden om in een straal van 16 kilometer rond Den Haag te vliegen, en in de ruime omgeving van Noordwijk, Valkenburg en de luchthavens Schiphol en Rotterdam The Hague Airport. Naast het algehele verbod op drones op de genoemde locaties gelden er ook beperkingen op dronegebruik in andere delen van het land. In een straal van 92 kilometer rondom Den Haag mogen alleen drones vliegen met een startgewicht van 25 kilogram of minder tot een maximale hoogte van grofweg 120 meter, zo blijkt uit het officiële document over de regels. Hetzelfde geldt voor het gebied bij Eindhoven Airport.

Mensen die het droneverbod negeren, riskeren volgens de overheid 'een hoge boete, een dagvaarding en verlies of inbeslagname van hun drone'. Dronegebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor het naleven van de vliegbeperkingen en het controleren op eventuele extra beperkingen van bijvoorbeeld gemeenten. De overheid verwijst hen naar de vliegkaarten GoDrone en Aeret Kaartviewer voor meer informatie.