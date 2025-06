Samsung kondigt zijn eerste 3nm-smartphonesoc Exynos 2500 aan - update

Samsung heeft de Exynos 2500-soc aangekondigd. Het is de eerste 3nm-soc voor smartphones van het Zuid-Koreaanse bedrijf. De Exynos 2500 heeft tien rekenkernen en ondersteunt lpddr5x-werkgeheugen en UFS 4.0-opslag.

Samsung rust de soc uit met één Cortex-X5-rekenkern met een kloksnelheid van 3,3GHz, twee Cortex-A725-kernen geklokt op 2,74GHz, vijf Cortex-A725-kernen op 2,36GHz en twee Cortex-A520-kernen op 1,8GHz. De Xclipse 950-gpu maakt gebruik van RDNA 3-architectuur en ondersteunt hardwareversnelde raytracing. De npu kan volgens Samsung tot 59Tops halen, waarmee hij 39 procent krachtiger zou zijn dan de npu in de Exynos 2400.

Het bedrijf produceert de soc met zijn 3nm-gate-all-aroundtechnologie. Dit transistortype bestaat uit verticaal gestapelde kanalen die volledig door de gate omsloten worden. Samsung produceert de socs daarnaast met fan-out-wafer-level-packagingtechnologie, waarmee i/o-verbindingen buiten het chipoppervlak 'uitwaaieren'. Daardoor zijn er meer aansluitingen mogelijk op een kleiner oppervlak. Samsung belooft dat de soc door deze packagingtechnologie energiezuiniger is en beter hitte weet af te voeren.

De soc ondersteunt beeldschermen tot een resolutie van 3840x2400 pixels met een verversingssnelheid van 120Hz. Hij ondersteunt 320-megapixelcamerasensors en kan video opnemen in 8k met 30fps, terwijl hij video's van die resolutie kan afspelen met 60fps. Met behulp van AI kunnen gebruikers onder meer objecten uit foto's verwijderen of de achtergrond van foto's uitbreiden of aanpassen.

De Exynos 2500 ondersteunt Bluetooth 5.4 en Wi-Fi 7 en ondersteunt 5G-downloadsnelheden tot 12,1Gbit/s. De soc verscheen in november in een Geekbench-listing in de Samsung Galaxy S25+. De verwachting is dat het bedrijf de soc ook zal gebruiken in de Fold- en Flip-smartphones van de zevende generatie.

Update, 14.18 uur - In de tekst stond eerder dat de Exynos 2500 8k-video-opname tot 60fps ondersteunt. Dit blijkt tot 30fps te zijn. Het artikel is hierop aangepast.