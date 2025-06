Gerucht: DJI werkt aan inklapbare Flip-drone met propellerguards

DJI werkt volgens leaker Jasper Ellens aan een DJI Flip-drone met inklapbare armen waaraan de propellers hangen. Die propellers hebben ook propellerbescherming. De propellers klappen naar beneden, in plaats van naar de zijkant.

De DJI Flip lijkt op een combinatie tussen eerdere inklapbare drones als de Mini 4 Pro en Mini 3, en op drones met propellerbescherming als de Neo. Dat blijkt uit beelden die door leaker Jasper Ellens online zijn geplaatst. Daarbij laat hij ook een animatie van het inklapmechanisme zien. De propellers van de Flip klappen volgens deze animatie naar beneden, om zo vier naast elkaar geplaatste propellers te hebben. Bij andere inklapbare DJI-drones klappen de propellerarmen juist naar de zijkant van de drone.

De Flip heeft verder een afneembare accu 'en vermoedelijk lidar', zegt Ellens. De leaker ontdekte eerder een FCC-listing van de drone. Volgens deze info komt de drone met een 3110mAh-accu waarmee de Flip een halfuur moet kunnen vliegen, denkt Ellens.

Breaking: Thanks to my friend YueYue this is the worlds first view of the #DJIFLIP. The Flip will be the next gen #foldable DJI drone (video). If you were waiting on a Mini 5. This is it. It will have O4 and probably LiDAR. Prop guards are like FPV carbon fiber. Cheers! Jasper pic.twitter.com/uhumLWXLup