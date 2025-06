OpenAI overweegt advertenties in ChatGPT, 'nog geen concrete plannen'

OpenAI overweegt advertenties te tonen in bijvoorbeeld ChatGPT. Dat zegt de cfo van het bedrijf. Daarbij geeft ze aan dat er nu nog geen actieve plannen voor die advertenties zijn. Het is niet duidelijk hoe die advertenties eruit zouden kunnen zien.

Hoewel OpenAI nu geld verdient met het verkopen van ChatGPT-licenties en -api-toegang, denkt OpenAI dat het ontwikkelen van nieuwe AI-modellen meer geld zal kosten dan het op dit moment aan omzet binnenkrijgt. Daarom overweegt het bedrijf ook een advertentiemodel, zegt cfo Sarah Friar tegen de Financial Times. Daarbij merkt ze op dat dergelijke advertentiemodellen eigen nadelen hebben, zoals dat de inkomsten afhankelijk zijn van de economie en dat bedrijven daardoor het risico lopen minder op klanten te focussen en meer op het tevreden houden van adverteerders.

"Ik sluit advertenties niet uit", zegt Friar. 'Maar voorlopig is er genoeg laaghangend fruit' om aan extra omzet of winst te komen, zegt de cfo. Tegelijkertijd benadrukt ze dat het bedrijf nu nog 'snel groeit'. "Hoewel we openstaan om nieuwe omzetstromingen te onderzoeken, hebben we nu geen actieve plannen om advertenties te implementeren."