OpenAI overweegt naar verluidt om eigen webbrowser te ontwikkelen

OpenAI overweegt de ontwikkeling van een eigen webbrowser, beweert The Information. Het bedrijf zou ChatGPT in de browser willen integreren en heeft naar verluidt twee ontwikkelaars van Google Chrome aangenomen om de browser te bouwen.

De ingewijden die The Information gesproken heeft, hebben naar eigen zeggen prototypes van de browser ingezien. Ook beweren ze dat OpenAI recentelijk twee ontwikkelaars van Google Chrome heeft aangenomen, vermoedelijk om aan de browser te werken. Verdere informatie wordt niet gegeven, behalve dat ChatGPT in de browser wordt geïntegreerd. De ontwikkeling bevindt zich volgens de bronnen nog in een vroeg stadium.

The Information schrijft verder dat het bedrijf gesprekken heeft gevoerd met verschillende websites, waaronder reissite Priceline, uitgever Condé Nast en kaartverkoper EventBrite, over mogelijke samenwerkingen. Daarbij zou OpenAI een AI-zoektool in hun websites integreren, waarmee gebruikers op 'natuurlijke' wijze de site kunnen doorzoeken. Deze tool heeft intern de naam NLWeb, of Natural Language Web, meekregen, claimt een van de bronnen. Er wordt niet genoemd of er al overeenkomsten zijn gesloten.

In hetzelfde artikel stelt The Information tot slot dat OpenAI ook met Samsung gesprekken voert om zijn apparaten te voorzien van AI-functies. Hierop wordt echter niet verder ingegaan. Het is dus niet duidelijk om wat voor apparaten en functies het gaat. OpenAI sloot eerder al een deal met Apple voor het gebruik van ChatGPT in diverse Apple Intelligence-functies.