'Apple heeft moeite om AI op iPhones aan te passen voor Chinese markt'

Apple en Baidu zouden moeite hebben om hun AI-modellen te laten samenwerken, zodat die geïntegreerd kunnen worden in Chinese iPhones. De modellen hebben volgens ingewijden van The Information moeite met het begrijpen van prompts en het geven van accurate reacties.

AI-technologie moet in China eerst goedkeuring krijgen van de overheid, voor deze op de markt mag komen. Er geldt echter ook strenge AI-wetgeving in het land, waaraan producten moeten voldoen. Apple werkt daarom samen met het Chinese Baidu om Baidu's AI-bot Ernie 4.0 te integreren in iPhones.

Die samenwerking verloopt nog niet soepel, meldt The Information op basis van twee ingewijden. Niet alleen begrijpen de modellen elkaar niet goed, maar de belangen van de twee bedrijven lopen ook sterk uit elkaar. Zo wil Baidu vooral datagedreven antwoorden op prompts, waarbij data gebruikt wordt waarop het model getraind is. Apple wil daarentegen een meer gepersonaliseerd antwoord bieden op basis van iPhone-gebruikersdata. Ook wil Baidu volgens de ingewijden data van iPhone-gebruikers opslaan en analyseren, maar dat druist in tegen het privacybeleid van Apple.

De bedoeling zou zijn om Ernie 4.0 volgend jaar uit te brengen op Chinese iPhones. Of dat nog gaat lukken, is onbekend.